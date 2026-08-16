Sturm Graz hizo un gran negocio con Jeyland Mitchell apenas dos meses después de ficharlo

El Sturm Graz de Austria hizo un gran negocio con la venta de Jeyland Mitchell. (Sturm/Sturm)

El defensor costarricense Jeyland Mitchell fue un negociazo para el Sturm Graz de Austria, luego de concretar la venta del jugador al Racing de Estrasburgo de Francia.

El periodista italiano Fabrizio Romano reportó este domingo que el cuadro galo pagó ocho millones de euros por el tico, cuatro veces más de lo que los austriacos pagaron hace apenas dos meses por él.

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Jeyland Mitchell deja millonaria ganancia al Sturm Graz

En junio, el cuadro austriaco adquirió la ficha del exjugador de Alajuelense por casi dos millones de euros, según la cifra registrada por el sitio web Transfermarkt, especializado en valoraciones y transferencias de jugadores.

Mitchell llegó al club albinegro a préstamo en setiembre de 2025, procedente del Feyenoord de Países Bajos. Tras nueve meses con los austriacos, estos compraron su ficha, convencidos de sus capacidades.

La visión del Sturm Graz le dejó una ganancia de casi el triple en apenas unos meses, con lo que sin duda cerró un gran negocio para la institución.

Jeyland Mitchell fue vendido por más que el jugador más caro del Sturm Graz

Para poner el asunto en perspectiva, en la planilla de los austriacos su jugador más caro es Nelson Weiper, un centrodelantero alemán de 21 años valorado en siete millones de euros, por lo que el club logró una venta mayor que el valor de su futbolista más costoso.

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El valor de Jeyland Mitchell no ha parado de crecer

Además, la transferencia muestra el ascenso que ha tenido la ficha de Jeyland, porque originalmente el Feyenoord compró el defensor a los manudos por 2,5 millones de euros, con lo que ya dio un salto de gran calidad.