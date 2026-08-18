(Video) Histórica figura del Saprissa se unió a la tendencia de “farmear aura”

La tendencia de farmear aura llegó al Saprissa con la mascota del equipo, que en un video publicado en redes sociales mostró dicha dinámica.

Junto a la vaca Lula y otros personajes, el Monstruo salió farmeando aura para hacer un importante anuncio de cara al próximo partido como local del conjunto tibaseño, el domingo 30 de agosto ante Escorpiones.

El Monstruo salió farmeando aura en redes sociales

La quinta carrera de botargas se llevará a cabo en el Ricardo Saprissa y por eso se aprovechará esta tendencia para dar a conocer la actividad.

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“Me inscribo en una batalla de aura. Mis contrincantes”, publicó en el video el Monstruo junto a las botargas, farmeando aura para las redes.