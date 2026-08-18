La pregunta que emocionó a Joseph Mora y que lo hizo revelar cosas que muy pocos saben de él

El lateral del Deportivo Saprissa reveló cómo una gran figura de los banquillos nacionales llegó a su vida años atrás, se trata de Armando Rodríguez.

Rodríguez, además de su paso por la dirección técnica, en la que es muy recordado por clasificar a Costa Rica a varios mundiales menores, por ir a unos Juegos Olímpicos como asistente y formar parte de la comisión técnica de la Fedefútbol en el 2018, también es suegro del jugador morado.

Armando Rodríguez es el suegro de Joseph Mora. (Armando Rodríguez/Armando Rodríguez)

Mora se casó con la hija de don Armando, Valeria Rodríguez, con quien ya tiene una hija.

La Teja conocía ese vínculo y por eso quisimos saber un poco más de su relación con su suegro, a quien se le nota mucho el gran cariño que le tiene a Rodríguez como suegro.

“Primera vez que me hacen esta pregunta y la verdad es que don Armando es una persona a la que le tengo un gran aprecio; como persona, como entrenador, como suegro, no puedo decir nada malo de él; la verdad es que, como dicen, me quito el sombrero con la clase de persona que es”, mencionó Mora.

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“Con todo lo que me ha ayudado también; yo con él hablo mucho, la verdad que no es porque él sea mi suegro, pero conoce bastante de lo que es el ámbito nacional futbolístico, ya que él tiene mucha experiencia con selecciones menores y demás, con él hablo mucho y me gusta sentarme a conversar y a tomarme un café para hablar, sobre todo, de cómo él ve el fútbol”, agregó Joseph.

“Yo trato de aprender, trato de que en la vida me sirva, ya que él es una de las personas con más experiencia aquí en Costa Rica y eso lo valoro mucho. Es muy bonito que me pregunten por él, eso es una pregunta que yo creo que nadie sabía, y la verdad es que me parece algo muy humano, pero con don Armando solo me queda decirle que gracias, por todo lo que me ha enseñado y por lo que ha hecho por mi familia también”, expresó el lateral saprissista.

También le consultamos al jugador tibaseño si tener a una figura de la talla de Rodríguez le genera presión por hacer mejor su trabajo en la cancha.

Joseph tiene un gran cariño por Armando, quien es su suegro (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

“Más bien es al revés, eso me da tranquilidad, de saber que mi familia está acuerpada por alguien como él, es la verdad, yo gracias a Dios tengo una familia que me acompaña atrás, desde mis papás, también don Armando, la esposa, todos los que circulan en mi entorno; esas son personas que siempre nos han apoyado y son muy humanas y todo eso es muy bonito, sentir ese apoyo, uno se siente más acuerpado”, acotó.

“Han sido el impulso para la carrera, a veces uno tiene muchas dificultades y no siempre todo es fácil; ellos son los que han estado ahí, han estado apoyando, aconsejándome; es algo que yo aprecio mucho”, añadió el tibaseño.

Don Armando, además de su paso como entrenador, también fue profesor de Educación Física y Mora comentó que no solo él lo admira por su trabajo.

“Algunos le dicen profe, yo le digo don Armando, para tener más respeto, pero es vacilón, porque yo creo que no solo yo le tengo esa admiración porque él se topa con muchas personas y le llegan a decir: ‘profe, ¿cómo está?’, y le dan un abrazo, le dicen que gracias por todo, y creo que eso da más de qué hablar que yo diga cualquier cosa”.

Joseph confesó que don Armando Rodríguez es una persona muy importante en su vida. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

“Esas muestras de cariño tienen que ser por alguien que marcó muchas vidas y, claro, como profesor, yo he hablado con él y me dice que ser docente es formar a las personas, siempre tratar de ayudar a los demás y no deja de hacerlo. Yo lo hablo con mi esposa y le digo que don Armando para mí es un ejemplo, siempre está ahí para ayudarme y es algo muy bonito, ya que al final uno lo valora mucho, ese tipo de cosas”, manifestó.

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Joseph con una gran sonrisa al ser consultado, no dudó en afirmar que su suegro es una persona muy especial en su vida.

“La verdad es que sí, yo le puedo decir un montón de cosas, él desde que lo conozco ha estado para uno, para servirle a uno, ama a mi hija como no tiene idea y, pues, eso yo se lo agradezco un montón, ya que para mí es muy importante tener ese apoyo de él y de todas las personas cerca de mí. Entonces, a don Armando solo me queda decirle que muchas gracias por estar en nuestras vidas y que lo aprecio mucho”, concluyó Joseph.