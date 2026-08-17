(Video) Supuesto pleito entre las dos esposas del entrenador de Egipto habría terminado con él en el hospital

Un supuesto y tremendo pleito que involucraría a las dos esposas de Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, se convirtió en tema viral en redes sociales por el insólito desenlace que habría tenido.

Videos y publicaciones que circulan en plataformas sociales aseguran que el técnico se encontraba en una celebración en un hotel de la Costa Norte de Egipto, cuando presuntamente comenzó una discusión entre ambas mujeres.

La situación habría subido rápidamente de tono hasta convertirse en un enfrentamiento físico, en el que también habrían intervenido familiares y trabajadores del hotel.

Hossam Hassan habría terminado hospitalizado tras supuesto enfrentamiento entre sus dos esposas (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

Hossam Hassan habría terminado en el hospital

Según las versiones que acompañan el material viral, Hassan se habría puesto muy nervioso por lo que estaba ocurriendo hasta sufrir un desmayo, por lo que habría sido trasladado a un centro médico para recibir atención.

El asunto no habría terminado allí. Las mismas publicaciones aseguran que la Policía intervino y trasladó a las personas involucradas hasta una estación policial para esclarecer lo sucedido.

Por ahora, ni el técnico, ni la Selección de Egipto se han referido al tema, pero los videos del supuesto enfrentamiento le dan la vuelta al mundo.

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En Egipto, la legislación basada en la ley islámica permite que un hombre musulmán tenga hasta cuatro esposas simultáneamente, bajo la condición de mantener un trato equitativo entre ellas. Sin embargo, la poligamia no es la práctica predominante en el país, entre otras razones por los costos económicos que implica y los cuestionamientos sociales alrededor de esta figura

Un supuesto enfrentamiento entre las esposas de Hossam Hassan se hizo viral en redes sociales. (Captura/Captura)

Se le armó tremendo problema: supuesto pleito entre sus dos esposas habría mandado al técnico al hospital