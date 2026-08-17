Alajuelense sacó a la venta las entradas para el Clásico Nacional ante Saprissa, estos son los precios

La Liga Deportiva Alajuelense sacó a la venta los boletos para el Clásico Nacional ante Saprissa por el campeonato femenino de la primera división.

Las leonas se medirán a las vigentes campeonas nacionales este miércoles a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto y ya pusieron las entradas a la venta con valor de 4000 colones.

Alajuela y Saprissa femenino se miden el miércoles (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Cabe destacar que con una entrada pueden entrar dos personas, según informó el combinado liguista en sus redes sociales.

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Los niños menores de 12 años entran gratis, uno por entrada, también comunicó el equipo rojinegro sobre este clásico contra el Saprissa femenino.

Las entradas se pueden comprar en BoleteriaLaLiga.com.