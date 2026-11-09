Estos son los juegos que quedan en disputa por el liderato: ¿Cuándo se jugarán?

Saprissa es el líder gracias a que tiene mejor gol diferencia que Cartaginés; sin embargo, Sporting está a un solo punto y Alajuelense a dos, a falta de un par de fechas para que termine la fase regular.

Se viene la fecha FIFA, por lo que el certamen nacional tendrá un parón de dos semanas. Tras el regreso se definirán los clasificados, pero lo que más genera expectativas es el primer puesto.

Saprissa y Cartago están igualados con 31 puntos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A los tibaseños les queda visitar a Pérez Zeledón el próximo sábado 21 de noviembre a las 8 de la noche y cerrar en la Cueva contra Inter San Carlos, el fin de semana del 28 y 29.

En lo que se refiere a los brumosos, visitan el Alejandro Morera Soto el lunes 23 de noviembre para medirse a la Liga y cierran en casa contra Pérez Zeledón, el fin de semana del 28 y 29 del mismo mes.

Los albinegros visitan al Inter San Carlos el domingo 22 de noviembre y cierran en Grecia contra Puntarenas, el finde del 28 y 29.

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Los rojinegros cierran contra Cartago en Alajuela el lunes 23 y su último compromiso será visitar a San Carlos el mismo fin de semana que los anteriores compromisos de la última fecha.

La jornada 18 tiene el condicionante de que no se conoce todavía la fecha exacta, ya que esta misma dependerá de qué se jueguen los equipos, teniendo que jugar a la misma hora los duelos en los que se dispute algo.

Los morados son primeros con 31 unidades, igual que Cartago, pero con un +16 sobre un +12 de los brumosos, seguido de Sporting con 30 y Alajuela con 29.