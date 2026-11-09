¿Le perdonaron un penal a Saprissa ? Esto opinó Hernán Medford sobre el arbitraje

Hernán Medford afirmó que el arbitraje se ha equivocado con todos los equipos. (JOHN DURAN/John Durán)

Hernán Medford, entrenador del Saprissa, fue cuestionado este domingo sobre el VAR y el manejo que se le dio en el encuentro ante Puntarenas FC, en el que se levantó la polémica por un penal que no habría sido pitado a los chuchequeros.

A los 93 minutos, una falta de Mariano sobre Klíver Gómez en el área morada aparentaba ser penal, pero ni el árbitro Cristopher Ramírez ni Jesús Montero, en el VAR, validaron la jugada.

Marvin Amores, exárbitro costarricense, indicó a La Teja que, a su consideración, sí era penal y el fallo benefició al Monstruo.

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Medford lanza una frase sobre el VAR que dio de qué hablar

Medford prefirió no hablar del arbitraje ni meterse en esos temas, pues afirma que puede ser un problema para él; sin embargo, tiró una frase que dio de qué hablar.

“Al final le voy a decir algo, se equivocan con todos los equipos, acá no es que solo se equivocan con tal equipo, se equivocan con todos. Con todo y VAR y, a veces, lo hacen con todos, en esa parte sí han sido parejos”, comentó.

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Hernán Medford explica por qué prefiere no hablar del arbitraje

Hernán aseguró que a la prensa le corresponde criticar, señalar o alabar el trabajo de los silbateros y que él prefiere no opinar mucho.

“Cuando hablamos de eso, ustedes (prensa) son los primeros que nos critican; entonces a veces uno evita hablar de arbitraje. Solo una vez que vi algo muy obvio, que lo dije, pero uno habla de eso y nos critican, porque pareciera que buscáramos excusas”, añadió.