Evan Michelini se sube a un Ferrari para competir en las Tres Horas de Costa Rica

El piloto costarricense nacido en Italia, Evan Michelini, será una de las grandes figuras que tendrá la pista en Las Tres Horas de Costa Rica el cual marcará el cierre del Campeonato Regional GT Challenge de las Américas, que se correrá el próximo 7 de diciembre en el Circuito StarCars.com de Parque Viva.

Michelini tendrá el privilegio de manejar un Ferrari 458 Challenge EVO, un verdadero monstruo de velocidad que promete robarse las miradas en una de las pruebas más esperadas del año.

Sin duda de que manejar un chuzo así, es todo un privilegio para los amantes de la velocidad, cuyo motor lo da todo con un caballaje de 570 HP y el chico de 18 años quiere lucirse.

El Ferrari 458 Challenge EVO es un verdadero chuzo. (Cortesía/Cortesía)

“Las expectativas son muy altas”

Evan confesó que no tiene experiencia previa con este tipo de autos, pero aseguró que está preparándose con todo para llegar al máximo nivel a la competencia.

“No, no tengo experiencia manejando autos así, pero ahí estaremos practicando todo este mes, las expectativas son muy altas, la verdad. Ojalá tener un buen resultado para la carrera, subirme al podio sería algo muy impresionante para mí”, expresó el tico.

Evan Michelini correrá con un Ferrari en las Tres Horas de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

El corredor recordó que su primera experiencia en el país, en este mismo evento fue una de las más emocionantes de su carrera

“El año pasado fue algo muy emocionante, porque ha sido increíble para mí correr en casa por primera vez, y este año repetirlo será otra gran oportunidad”, afirmó.

“Lo que vaya más rápido, eso me emociona”

Michelini tiene muy claro lo que lo mueve: la pasión por la velocidad.“A mí me encanta la velocidad, entonces lo que vaya más rápido es lo que más me emociona”, señaló entre risas.

El muchacho sin duda andará más que feliz en un auto que puede alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora de forma regular y que puede ir de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2.9 segundos.

Este Ferrari sin duda será de los principales atractivos en el Parque Viva. (Cortesía/Cortesía)

Una gran oportunidad

Sobre cómo surgió la oportunidad de correr con un Ferrari, el piloto destacó el apoyo de muchas personas que confiaron en él.

“Con mucho apoyo de muchas personas se ha dado la posibilidad de competir con este carro tan espectacular, en esta carrera tan histórica para el país”.

Correr con un Ferrari era la meta y se logró gracias a contactos y a la confianza de quienes han seguido su evolución como piloto.

Este Ferrari es de esos autos que no corren, sino vuelan. (Cortesía/Cortesía)

“Esta era la idea, se dio por contactos, una persona creyó en mí y nos dio la posibilidad de correr esta fecha con este carro”, contó Michelini.

Evan aseguró que el automovilismo es una pasión que lleva en la sangre desde siempre, desde que tiene memoria.

“Mi técnica de manejo mejoró muchísimo”

Estéticamente ni hablar que la nave es una joyita. (Cortesía/Cortesía)

Michelini también habló sobre su paso por la Fórmula 4, categoría donde ha adquirido gran experiencia y madurez y es el primer paso para llegar a las mayores pistas del mundo.

“Comparado al año pasado aprendí muchísimo, porque mi nivel de manejo mejoró desde principios de año. Me siento más preparado, más concentrado, con más calma, mi técnica de manejo mejoró mucho”.

El tico espera que toda esa experiencia le sirva para dar un espectáculo inolvidable en las Tres Horas de Costa Rica, donde su Ferrari 458 Challenge EVO rugirá a todo lo que da.