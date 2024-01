Evaristo Coronado nos revela por qué falló la jugada de gol que tuvo en los 90 minutos por la vida

Evaristo Coronado demostró una vez más porqué le dicen el Caballero de fútbol. (Jose Cordero)

Una de las figuras que se robó el show en los 90 Minutos por la vida fue el legendario exjugador del Deportivo Saprissa Evaristo Coronado.

El Caballero del Fútbol, como es bien conocido, necesitó de 20 minutos para mostrar su magia sigue viva en el último partido del evento entre el Sapri y la Liga, demostrando porque ha sido uno de los jugadores más queridos de los morados.

Con un poco más de calma, pero con la felicidad a tope, don Evaristo conversó con La Teja sobre cómo se sintió jugando en el juego estelar de la actividad.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me dio, fue una experiencia lindísima, el objetivo primordial fue ayudar a los niños, pero también me premiaron a mí porque disfruté el aprecio de la gente hacia mi persona, fue algo que a uno lo reconforta con sus aplausos cuando escuchaban mi nombre.

“También me encantó compartir con grandes jugadores profesionales que están bien trabajaditos y uno con casi treinta años de retirado. A los muchachos del Saprissa les dije: ‘cuando empecé acá a los veinte años ninguno de ustedes había nacido’, para qué vieran la diferencia de edad (risas)”, relató.

Su repertorio estuvo conformado en jalar las marcas hacia los costados para dejarle los espacios a los atacantes morados, cubrir el segundo palo en los centros desde los costados, presionar en salida por el centro hacia los defensores, tapar los espacios para que la Liga no creara su juego y hasta aplicó una que otra jugada de fantasía para alborotar a los hinchas.

Esos minutos fueron suficientes para que los más jóvenes corearan su nombre, los más viejos revivieran recuerdos y ratificar del por qué su camiseta está colgada en lo más alto de sombra este de la Cueva entre los mejores jugadores que han defendido la morada.

LEA MÁS: El hermoso abrazo entre Michael Barrantes y un saprissista que sirve de ejemplo para muchos

Coro explicó porque pese a la diferencia de edad, se acopló como un chiquillo al estilo impuesto por Vladimir Quesada.

“En los movimientos uno trata de repetir lo que uno aprendió, eso me facilitó bastante en el campo de juego, los muchachos se esforzaron para cubrir los espacios que no podía por la edad, pero me sentí muy cómodo a la par de ellos y siempre fueron solidarios”, agregó.

Hasta Ariel Rodríguez le pidió una foto para el recuerdo con Evaristo Coronado. Foto: Instagram.

Como el vino

Uno de los aspectos que llamó la atención en las redes sociales fue que a sus 63 años mantiene una gran condición física, por eso le preguntamos cuál fórmula aplica para mantenerse en esa forma y no dudó en revelarla.

“Siempre he sido un gran fiebre del trabajo físico, por lo menos saco un par de días, mínimo, a la semana para trotar unos 30 minutos por donde vivo, para jugar, por lo menos, dos partidos de veteranos al mes, entonces ahí estoy haciendo algo siempre, básicamente por cuidar la salud, disfruto un montón hacer ejercicio y muchísimo más jugar fútbol”, contó.

Casi casi

Antes que saliera de la cancha, tuvo una oportunidad de oro para hacer estallar en júbilo el estadio, en una jugada por el costado izquierdo centraron al área, a Evaristo le quedó servida en bandeja de plata, pero no pudo definir como quería, ahí nos aclaró como la edad hizo que la jugada terminara de esa forma.

“El centro fue bastante fuerte para mi edad (risas), al final del partido hablé con algunos compañeros y les decía que como ahora juego con veteranos de 60 años, en un centro de esos juegos me da tiempo para acomodarme y definir, pero en primera división no hay esos tiempos, fue un centro fuerte que cuando vi la bola la tenía encima, el cerebro me decía ‘dele’ y cuando lo iba hacer la bola pasó entre mis piernas”, detalló.

Como parte del seguimiento que le hicimos al finalizar su participación al salir de cambio, vimos cómo le dio la banda de capitán a Orlando Sinclair, se dirigió al banquillo saprissista, se acercó a Vladimir Quesada, se abrazaron por varios minutos, rieron un poco como unos carajillos y se dijeron unas palabras, Coronado contó que fue Vladi el que cambió los planes, porque jugó más minutos de los pactado.

“Vladimir me dijo que jugué muy bien y yo le agradecí por dejarme jugar, porque supuestamente solo iba estar en cancha por 10 minutos, pero me dejó todo el primer tiempo, me imagino que estuvo midiendo como respondía mi condición física y al verme correr, me dejó terminar la primera parte”, agregó Coronado.

Ya después de la mejenga se vinieron las muestras de cariño por parte de los jugadores, como el caso de Ariel Rodríguez que hasta se tomó una foto con él, Celso Borges, Joel Campbell y Michael Barrantes lo buscaron para felicitarlo, intercambiaron unas palabras y cerraron con un fuerte abrazo en agradecimiento por el rato compartido.

De una nos dijo que si lo vuelven a invitar a los 90 Minutos por la vida para aportar su granito de arena a punta de buen fútbol, con gusto aceptará.