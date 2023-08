Evaristo Coronado salió en defensa de Vladimir Quesada: “Hay que dejar el fanatismo de lado”

El exdelantero del Saprissa Evaristo Coronado habló en defensa de su amigo y excompañero, Vladimir Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero del Saprissa, Evaristo Coronado, salió en defensa del técnico tibaseño Vladimir Quesada.

El “caballero del fútbol” mantiene una amistad muy cercana con el entrenador morado y, por eso, no justifica a quienes le pasan volando a Quesada e invitó a los aficionados morados a seguir apoyando.

Coronado participó este lunes en el programa de La Teja “La Cueva de los morados”. En este momento, Saprissa es el líder del campeonato, con 15 puntos. Suma solamente una derrota, luego de seis jornadas disputadas.

“Esto es el fútbol, cada quien ve su análisis, pero yo digo es que si somos verdaderamente saprissistas no deberíamos criticar a los míos, porque ahí estoy dejando dudas de si soy verdaderamente saprissista. En mi caso, no lo he hecho ni cuando estuve adentro y tampoco ahora que estoy afuera.

“Hay que empezar a crear esa cultura de respetar, dejar el fanatismo de lado, porque nos lleva a decir cosas que no están bien. Hay que estar adentro para saber la responsabilidad que se siente; el que estáa dentro, soportando el orgullo, la pasión, la grandeza de la afición y los que hemos estado ahí dentro trabajamos por hacer lo mejor”, comentó.

Evaristo resaltó las cualidades humanas de Vladimir.

“Fue jugador del Saprissa desde que tenía 7 u 8 años; desde entonces, ha ganado campeonatos, partidos, siendo titular y como entrenador tiene un récord positivo.

“Lo que él siembra, él lo recoge, es muy natural en él, no es que lo hace ahora que es entrenador. Somos amigos y en algunas ocasiones hemos conversado. Cuando el equpo anda bien, es muy poco lo que puede aportar, nada más felicitarlo, a él y a los muchachos”, comentó.

Coronado dijo por qué en su critero es importante darle continuidad al timonel morado.

“Imagíneses si uno tomara la decisión de quitar a un entrenador porque perdió 2 o 3 partidos. Si eso pasara en otro equipo sería bueno para nosotros y no para el rival, por qué este tendría que comenzar a armar el equipo otra vez y nosotros ya lo tenemos armado.

“Los invito a razonar más, a no explotar porque se perdió un partido. Debemos estar unidos como saprissistas, apoyar al equipo, dentro del club hay una junta directiva que está pendiente de lo se que hace, de los entrenamientos, de lo que ocurre alrededor de la institución, Hay que respetarlos, apoyarlos, porque ellos tomarán las mejores decisiones para que el equipo se mantenga arriba”, añadió.

La dirigencia morada habla de la posibilidad de construir un nuevo estadio. Archivo.

Nuevo estadio

Coronado tambén habló acerca de la posibilidad de la construcción de un nuevo estadio.

“Es una buena noticia, hay que tomarla fríamente, no es tan sencillo, una cosa es estar iniciando, trabajando en una idea y luego trabajar en todas las aristas para cumplir un objetivo.

“Este estadio nos ha servido por muchos años, los años se notan en algunos sectores, creo que no se realizará de la noche a la mañana y me parece que estén trabajando en este proyecto”, afirmó.

El exdelantero afirmó que, aunque es ingeniero, no puede hablar del todo de un proyecto de remodelación de la Cueva.

“Hay que planificar con tiempo, hacer análisis de lo que hay realmente, uno puede ver detalles de la estructura, pero no hay nada que le diga a uno que se está desplomando.

“Son muchos factores que se deben analizar. Solo alistar los planos para un proyecto puede tardar de seis meses a un año, hay que ver la parte económica, pero es muy bueno escuchar esta noticia”, comentó.