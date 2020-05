“Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de Swissx en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien. Cuando llegué por primera vez a Inglaterra, todos apoyaban al Manchester United y al Liverpool, y todos iban de rojo. Me gustó el azul y me gustó el escudo, así que seleccioné al Everton para apoyarlo. Es una especie de mística”, declaró David.