Exárbitro analiza todos los errores de David Gómez en el juego Saprissa - Herediano

Para el exárbitro Andrey Vega, a Mariano Torres le tuvieron que sacar tarjeta amarilla, en el partido contra Herediano. John Durán.

El árbitro del primer partido de la final de la segunda fase, David Gómez, todo lo hizo mal en juego entre Saprissa y Herediano jugado en la Cueva.

Para empezar, el Tribunal Disciplinario no sancionará a Mariano Torres por la agresión a Douglas López, como lo pidió el Team, pues alegó que el réferi ya había tomado una decisión, por lo que él vio la acción y la analizó para decidir su proceder.

“No le corresponde al Tribunal ni es su competencia sesionar como una segunda instancia del equipo arbitral, ya que de conformidad con el reglamento, el tribunal solo puede actuar fuera de los informes arbitrales cuando las faltas al reglamento no fueron observadas por los oficiales de partido”, señaló el Tribunal.

Ese fue uno de los tantos errores de Gómez, pues según el exárbitro Andrey Vega, al capi morado le tuvieron que sacar tarjeta amarilla, la misma que se ganó de forma injusta el jugador florense.

Pero este no fue el único error del central David Gómez, pues hubo jugadores que jugaron de gratis.

A David Gómez no le fue nada bien dirigiendo el juego del miércoles. José Cordero. (Jose Cordero)

Horrores arbitrales

Vamos por partes. Sobre la jugada polémica entre Mariano y López, el exréferi manifestó que la decisión de sancionar al herediano estuvo equivocada.

“En primera instancia, las imágenes que se presentan no son muy claras, están un poco distorsionadas, pero sí hay un golpe de Mariano sobre el jugador de Herediano.

“No puedo decirle si lo golpeó en la cara, sería arriesgado de mi parte, eso solo lo sabrán los jugadores de la banca y Hugo Cruz, pero sí existe una falta hacia el herediano”, dijo Vega.

En el juego se vieron otras acciones que dieron de qué hablar, por ejemplo, para Vega, la mano de Keysher Fuller en el área morada en el segundo tiempo era un penal clarísimo.

“Él (Fuller) tuvo la clara inteción de jugar la bola con la mano, es una jugada sancionable. Una cosa es cuando el jugador va cayendo y golpea la bola con la mano y otra cuando se cae y arrastra la bola con la mano como lo hizo el jugador de Herediano”, expresó.

Para el experto, el volante Yeltsin Tejeda jugó de gratis el encuentro. Recordemos que le hizo una fuerte falta a Álvaro Zamora apenas al minuto y medio de empezado el partido.

“Fuera al segundo 20 o en el minuto 75, era de tarjeta roja directa”, afirmó.

Yeltsin Tejeda se merecía roja directa luego de la falta contra el saprichamaco, Álvaro Zamora. John Durán.

Otra jugada polémica fue la supuesta falta en el área hacia el saprichamaco Álvaro Zamora, pero el experto afirmó que esta jugada es más discutida, porque primero el jugador del Team toca la bola y luego comete la falta.

Sobre la tarjeta amarilla del portero Brayan Segura por una confrontación con el defensor Pablo Arboine, el exárbitro recalcó que faltó más autoridad, porque ahí se descontroló la banca del equipo visitante y también hubo una intención del jugador del Saprissa de incitar a los rivales.

En general, al silbatero le faltó autoridad.

“Creo que es un árbitro que tiene mucha capacidad, pero el partido se le complicó porque hace tiempo no dirige y a los árbitros les pasa igual que a los jugadores, que si no tienen ritmo les puede pasar factura y tomó decisiones que no fueron las correctas.

Juan Gabriel Calderón será el encargado de dirigir las acciones del partido Herediano vs Saprissa. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Gran reto

El juego de vuelta, que se jugará el sábado, a las 8 de la noche, en el estadio Colleya Fonseca será dirigido por Juan Gabriel Calderón, quien tendrá menudo reto, luego de lo que pasó a mitad de semana.

“La primera final no salió como se esperaba, David dejó la situación un poco caliente, compleja y habrá mucho alrededor de ellos, los equipos también comenzaron a hacer su juego, las directivas, las declaraciones de los directivos.

“Por eso será un juego muy duro, Juan Gabriel es un buen árbitro, con capacidad y experiencia, pero tiene rato de no pitar, viene sin ritmo, sin competición y podrá tener la experiencia y el conocimiento, pero el ritmo se los dan los partidos”, comentó.

En criterio de Andrey, este juego tan importante se lo hubiera dado a Pedro Navarro.