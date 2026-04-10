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Excampeón de Concacaf ganó el partido más importante de su vida

Exjugador del Cartaginés celebra la vida y la victoria contra una dura enfermedad

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un excampeón de Concacaf con Cartaginés ganó el partido más importante de su vida.

Se trata de Juan Bautista Alvarado, exfutbolista que ganó el torneo regional con los brumosos en 1994 y que festejó que venció al cáncer.

Un video que circula en redes sociales se muestra al exjugador tocando la campana, luego de enfrentar el proceso para luchar contra esta enfermedad.

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Juan Bautista Alvarado
Juan Bautista Alvarado, exjugador del Cartaginés que venció el cáncer de próstata. Foto: captura de pantalla. (Juan Bautista Alvarado/Juan Bautista Alvarado)

Ganador

El video, que aparece en la página “Fuerza Azul Digital” mostró a Juancito Alvarado feliz, después de derrotar al cáncer de próstata.

“Hoy no se jugó en una cancha… se jugó en la vida. Y ahí, Juancito Alvarado se coronó como un verdadero gigante.

Juan Bautista Alvarado, exjugador del Cartaginés

“Tocó la campana, esa que no suena por goles, sino por valentía, para anunciarle al mundo que venció el cáncer de próstata. Pasó la etapa más dura: tratamiento, operación y post-operatorio… y salió adelante", destacó el medio especializado en noticias del Cartaginés.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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