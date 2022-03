Exdefensor de Saprissa desea ser llamado a la selección, pero sabe que hay buena competencia

Julio Cascante está muy feliz en su segunda temporada en el Austin FC. Instagram.

El defensor costarricense Julio Cascante vive una bonita etapa en el Austin FC de Texas, club de la MLS al que llegó en diciembre del 2020, por eso afirmó que le gustaría volver a ser tomado en cuenta para la selección nacional, pero reconoció que lo ve difícil por la competencia que hay en su puesto.

El zaguero fue convocado para un juego amistoso contra Nicaragua, en el 2015, durante la era de Óscar Ramírez, pero desde entonces no ha recibido un nuevo llamado.

Uno más. Julio firmó con el Austin hasta diciembre del 2023.

El exjugador de Saprissa es uno de los referentes del equipo tejano, prueba de eso es que durante la temporada pasada estuvo presente en 31 encuentros y en el actual torneo, que inició el 26 de febrero, ha sido titular en los dos partidos que se han disputado.

Incluso, el domingo 6 de marzo, el tico anotó de cabeza al minuto 26, en la goleada 5-1 ante el Inter Miami.

En nuestro país, Cascante defendió los colores de Orión, UCR y Saprissa. Vestido de morado levantó la copa 33 del Monstruo en el torneo de Invierno 2016.

En el 2018 se le abrieron las puertas para convertirse en legionario, su debut fue en el Portland Timbers y luego se mudó a Texas.

Julio conversó con La Teja desde su casa en Estados Unidos y nos contó cómo afronta esta nueva temporada y algunos detalles de su vida en el estado tejano.

“Estoy contento por la cantidad de juegos que tuve (31 en la temporada pasada), tal vez no tan contento por cómo le fue al equipo, pero creo que de eso se trata, de aprender de los errores que nos costaron muchos juegos el año pasado y mejorar y hacer una mejor participación”, dijo.

El 6 de marzo anterior, Julio anotó ante el Inter Miami. Instagram.

- ¿Cómo se siente en este inicio de campeonato?

Me siento feliz y más porque pude anotar el domingo pasado (6 de marzo). La afición nos ha hecho sentir que somos un equipo de años (debutó en la MLS apenas el año pasado), ellos han estado ahí, es un apoyo increíble que hemos recibido de parte de ellos, perdamos, ganemos o empatemos es una de las cosas que uno nota y agradece.

- ¿Cuánto lo motiva el gol, más tomando en cuenta su posición como central?

Cuando uno es defensa y tiene la oportunidad de anotar, se siente feliz, eso me da confianza para seguir apuntando alto y para aportar al equipo con goles. Siempre trabajamos en conjunto para llevar a este equipo a lo que se merece, que son los play offs (juegos entre los 14 mejores equipos de las conferencias este y oeste).

- ¿Que llegó a aportar Julio a este equipo?

Cuando estuve en Portland tuve la dicha de clasificar a los play offs, con jugadores de mucha experiencia, de mucho nivel y eso lo traje acá, para ayudar en esta parte a los mas jóvenes, hacerles ver que son capaces de ayudarle al equipo, de nunca sentirse o verse por menos, creo que eso es lo que mas he tratado de ayudar al grupo.

Mientras estaba en el Portland Timbers, Julio pudo enfrentarse a Zlatan Ibrahimović. Instagram.

- Está jugando en una liga en constante crecimiento, ¿qué ha aprendido?

Al llegar a Portland llegué a un equipo conocido en la liga, con jugadores de mucha experiencia, de muy buen nivel.

He madurado mucho, porque he enfrentado a jugadores como Zlatan Ibrahimović, he estado frente a porteros con los que no se puede parpadear y eso eleva tu nivel automáticamente, me ha ayudado mucho para madurar y crecer como persona y como jugador.

Hace dos años, el jugador tico se casó con Jessica Allouche y tienen un bebé llamado Antoine. Instagram.

- ¿Le gustaría volver a ser llamado a la selección?

Uno siempre está abierto a la opción de ser convocado a la selección, como buen tico me gustaría ser convocado.

Lastimosamente no se me ha dado la oportunidad, acá sigo tranquilo trabajando. Sé que hay muy buenos jugadores, por lo que me ha tocado esperar, están Kendall (Waston), Óscar (Duarte), Pipo (González) en su momento. Eso es en lo que más pienso, lo difícil que se me ha hecho.

- ¿Qué tal la vida en Texas?

En Portland el clima era más frío, pero acá nos gusta mucho, porque es un clima similar al de Costa Rica, nos hemos acoplado bien al lugar.

Estoy casado desde hace dos años con Jessica Allouche y tengo un hijo de un año, Antoine. Disfruto compartir en familia y más cuando hemos pasado momentos difíciles, uno se siente amado, se siente el calor de tu esposa, de tu hijo, y siempre están ahí para mí.

El bebé tiene un año y tres meses y ser papá es una experiencia lindísima, creo que al inicio es difícil porque entrenaba y a veces tenía que dejarla sola con todas las obligaciones. Estamos contentos con la experiencia.

Los papás del defensor Julio Cascante, don Julio y doña Yesenia, lo visitan todos los años. Instagram.

- ¿Los afectó el covid-19?

A mí me dio a inicios de año, tuve que estar aislado para que mi esposa y mi bebé no se contagiaran. Fue un día, pero estuve con calentura, bastante tos, congestionado y al día siguiente no volví a sentir nada.

Día por medio nos hacen pruebas y hubo algunos compañeros contagiados y en uno de esos me di cuenta de que estaba contagiado. Nos hemos cuidado mucho, acatando todas las normas.

- ¿Cuándo fue la última vez que vino al país?

En el 2019, antes de la pandemia. Me hace falta ver a la familia, pero gracias a Dios tengo el placer de traerme a mis papás (Julio y Yesenia) una vez al año para compartir con nosotros. A mi papá le encanta el fútbol y me gusta llevarlos al estadio.