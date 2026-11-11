Exdefensor Keilor Soto anunció un importante cambio en su carrera como técnico

El exdefensor Keilor Soto anunció un cambio importante en su carrera como técnico.

El exjugador de equipos como San Carlos y Saprissa anunció que ya no forma parte de las ligas menores del Inter San Carlos, conjunto al que llegó este 2026.

A inicios de año, Soto dejó de formar parte de las ligas menores del Saprissa y comenzó una nueva aventura en el equipo norteño, pero este miércoles anunció en sus redes que tomaron caminos separados.

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Keilor Soto dio a conocer que quedó fuera del Inter San Carlos, en donde dirigía las ligas menores. Foto: archivo.

Agradecido

El exmorado publicó una imagen en sus redes sociales, en donde confirmó la noticia.

“Agradezco al Inter San Carlos por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto deportivo como Director Deportivo de Liga Menor.

“Hoy ya no formo parte del club, pero me llevo grandes aprendizajes y le deseo muchos éxitos a la institución, a sus jugadores, entrenadores y familias”.

Hace unos días, la institución dio a conocer la llegada de Robert Arias como director de ligas menores.