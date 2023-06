Exdelantero de Saprissa nos contó cómo vivió la remontada desde la gradería de sur

Jairo lo disfrutó en grande con su familia. Foto: Cortesía.

Jairo Arrieta volvió a vivir una remontada en una final con Saprissa ante la Liga, como lo hizo en 2008, solo que esta vez le tocó desde la gradería y como aficionado, la experiencia es claramente muy distinta, pero el resultado el mismo, tocó la gloria.

Ya un poco más en calma, el exatacante nos relató en detalle cómo vivió el título 38 de Saprissa, cómo que lo disfrutó con toda su familia en el sector de sol sur.

“Fue bonito, porque pude ir con mi esposa, mis hijos, unos cuñados y amigos, pudimos celebrar y ver el partido tranquilos desde el estadio como nos lo propusimos y todo salió como cualquier saprissista quería. Los goles se dieron rápido y la vuelta se le dio rapidísimo, supieron aprovechar la oportunidad y ahí el campeonato”, contó orgulloso como buen morado.

Arrieta amplió que escogieron ir a sol sur porque a sus hijos les gustó el ambiente y les pidieron ir a ver la final ahí, pero tuvieron que correr para comprar las entradas.

“Por dicha pudimos conseguir las entradas por medio de un amigo, nos salvamos porque mucha gente se quedó sin poder ir porque era tanta la loquera que no pudieron adquirirlas”, recordó.

“Como futbolista es otro ambiente porque uno lo ve desde adentro, afuera es diferente, buscamos el parqueo cerca del estadio, de ahí caminamos y llegamos minutos antes que el bus de Alajuelense, los aficionados del Saprissa estaban como locos cuando llegó el rival y pese que estábamos cerca de ver la llegada del Monstruo, preferimos entrar a agarrar buen campo y por dicha lo logramos”, enfatizó.

LEA MÁS: Youstin Salas le tiene el perro amarrado a Aarón Suárez por apuesta que hicieron en la final

También aprovechó para felicitar a los grupos de aficionados, como Cultura Saprissa, Carrusel Morado, entre otros que se pusieron la 10 con el recibimiento con la temática de Goku y la genki-dama que hasta le dio la vuelta al mundo.

“Sabemos como es la afición del Saprissa, que siempre andan buscando ser diferentes y se dio un gran recibimiento, con el ambientazo que se se dio, imaginate la motivación que tenían, eso fue todo a favor de los jugadores”, aseguró.

Tampoco se imaginó que su excompañero Keylor Navas estaba en uno de los palcos, se dio cuenta por medio de un familiar.

“Un cuñado fue el me avisó por medio de un mensaje que Keylor estaba en el estadio y luego que había ido al camerino para motivar a los muchachos y motivarlos”, agregó.

Cuando Pedro Navarro pitó el final del partido se vino el fiestón en las graderías y ellos lo disfrutaron en grande con precaución y sin hacer tanto loco.

“Nos quedamos en la gradería porque como mucha gente ingresó a la cancha, era muy peligroso entrar y como andaba con mi familia nos quedamos ahí, vimos la celebración, minutos después que los capitanes alzaron la copa nos fuimos para la casa”, comentó.

Pese que tiene muy buena relación con algunos de los jugadores de Saprissa, solo habló con uno.

“Hablé con Ricardo Blanco que tengo una muy buena amistad, tambien tengo buena relación con otros futbolistas del equipo, pero con él fue de los que pude hablar”, citó.

Vinieron los recuerdos

Lo que bien se aprende, no se olvida, esto lo dejó muy claro Jairo cuando en medio de la mejenga del domingo empezó a recordar cuando él jugó aquella final del campeonato Invierno 2008 y desató la locura de los morados con su gol.

“Se me vinieron un montón de recuerdos de esa final que me tocó anotar y que significó el campeonato, ahí me acordé como llegamos al estadio, las graderías se llenaron y nosotros salimos a la cancha, al principio teníamos ese nerviosismo por la búsqueda del primer gol, pero todo salió como queríamos”, recordó con cariño.

Por último, le parece bien que le den continuidad a Vladimir Quesada.

“Él conoce a los jugadores, el medio, es un morado de corazón y que ha estado casi toda la vida con Saprissa, este último partido lo ha hizo bien y se merece seguir en una institución grande donde deben estar puros saprissistas”, finalizó.