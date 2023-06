Youstin Salas le tiene el perro amarrado a Aarón Suárez por apuesta que hicieron en la final

Aarón Suárez le sacó al menos una apuesta a Youstin Salas en la final. (Rafael Pacheco Granados)

Una inusual apuesta que se fraguó en medio partido de la final entre Alajuelense y Saprissa se gestó entre el liguista Aarón Suárez y el morado Youstin Salas que terminó ganando el rojinegro.

Salas estaba seguro que ellos remontarían el 3-0 del partido de ida y por eso le sacó pecho a Suárez con un reto en medio partido y de la nada le apostó ¢7 mil, según contó en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

“Yo aposté en el mismo partido con Aarón Suárez que nosotros íbamos a remontar el 3-0, en el partido metimos el gol al minuto 7 creo y le hago yo: ‘Mae, se les va a venir la noche ‘, ‘No, papi, tranquilo, apostemos’ me respondió'.

“Yo le dije: ‘ok, apostemos, vea, metemos un gol antes que acabe el primer tiempo y a ustedes se les vienen los fantasmas’, y Aarón me decía, ‘vea, vea, apostemos, siete rojitos’, porque a mí no me gusta apostar tanto tampoco y bueno, dijimos, apostado y nos dimos la mano ahí en medio partido. Más bien le tengo que hacer el sinpe Aaroncito”, contó la chistosa anécdota.

LEA MÁS: Ídolo de Alajuelense desmenuza cinco pecados que provocaron otro fracaso en la Liga