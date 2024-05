Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón da de qué hablar con talento poco conocido

Gigi Garita es una exitosa empresaria joven en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Gloria “Gigi” Garita, la nieta de 20 años del expresidente Rafael Ángel Calderón, está dando de qué hablar desde este jueves tras compartir públicamente un talento que tiene y que era muy poco conocido.

La empresaria estuvo recientemente en boca de la gente tras ganar la tercera temporada de un reality de emprendedoras del canal internacional E!, y se montó en ese furor para dar la reciente sorpresa que dio en TikTok.

LEA MÁS: Nieta de expresidente Rafael Ángel Calderón fue la ganadora de reality show de E! Entertainment

Gigi dejó boquiabierta a sus seguidores en esa red porque mostró que tiene un gran talento para el canto, con el que rajó e impresionó interpretando a capela la legendaria pieza “Fly me to the moon”, de Frank Sinatra.

Sus seguidores se volvieron locos al escuchar la voz de la joven y dejaron al pie del video una lluvia de mensajes que la felicitan por esa otra faceta.

El talento escondido de la nieta de Rafael Ángel Calderón

“O sea, aparte de exitosa empresaria joven, ¿también canta espectacular? ¡Que alguien me explique!”, “¿dónde estaba ese talento y por qué no lo sabía?”, “llevo años esperando este tik tok”, “Gigi, ¿hay algo que no hagas bien?”, son algunos de los comentarios que le ha dejado la gente a la macha.

LEA MÁS: Gigi Garita: La emprendedora que revolucionó el cuidado de la piel en Costa Rica

Garita es la mente detrás de Osa Perezosa, un emprendimiento que inició cuando tenía 15 años por un trabajo del colegio y que está relacionado con el cuidado de la piel con propósito.