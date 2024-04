Nieta de expresidente Rafael Ángel Calderón fue la ganadora de reality show de E! Entertainment

Costarricense Gigi Garita fue la ganadora de "Escuela Imparables" reality show lleno de emprendedores (Cortesía E Latino (Dextera))

La costarricense Gigi Garita fue la gran ganadora de reconocido reality show de emprendedoras latinas, de canal E! Entertainment.

Garita de 20 años de edad, estuvo en México representando a Costa Rica en la tercera temporada de “Escuela Imparables”, reality show de E! Entertainment, donde ella y su emprendimiento “Osa Perezosa”, este jueves 18 de abril lograron ser las ganadoras de 20 mil dólares (poco más de 10 millones de colones).

En este reality 10 mujeres emprendedoreas de diferentes países de Latinoamerica, compitieron a lo largo de las semanas presentando sus proyectos ante un jurado que iba poniendo pruebas, evaluando y asesorando a las concursantes.

Todas recibieron asesorias y retos y al final de los 12 episodios, Garita fue quien aprovechó mejor para su empresa, por lo que los jueces le dieron el triunfo al tener más potencial que las demás.

Gigi Garita y su Osa Perezosa se impusieron ante nueve concursantes más (Mini_Covarrubias/Cortesía E Latino (Dextera))

El destino la llevó a “Escuela Imparables”

Otra emprendedora tica fue clave para que Garita, al igual que su abuelo, Rafael Ángel Calderón, representará la bandera de Costa Rica.

Rebeca Mora, fue la costarricense que estuvo en una temporada anterior del reality y quien le contó a Gigi sobre el casting.

“Ella me contó que estaban haciendo audiciones, me enseñó el programa y todo, yo dije: ‘qué chiva, me gustaría en algún momento’, pero el año pasado cuando me metí a ver, me salió casting cerrado y yo lo dejé morir, eso fue miércoles en la noche y al día siguiente, me llegó un mensaje de ellos, con la invitación al casting y pensé que era el destino’”, recordó.

Según ella, todo se dio de un momento a otro, desde E!, le pagaron los boletos y le avisó a sus papás y coordinaron que su abuelita la acompañara en la aventura, hasta que fue elegida.

A pesar de que todo se dio de manera sorpresiva y de que parecía escrito para ella, nunca se imaginó que su proyecto iba a ser elegido el mejor de los 10 en competencia.

“No pensé que fuera a ganar, yo llegué, vi toda la competencia, todas las personas mucho mayores que yo, con más experiencia y dije ‘es imposible’ e igual dije ‘voy a dar lo mejor de mí, si estoy acá es porque me escogieron’. Cuando llegamos a Valle de Bravo, dije que tenía que tomármelo muy en serio y que si había llegado tan lejos era por una razón y porque lo di todo”.

Garita terminó temblando al escuchar a Daniela Álvarez decir: “La indiscutible mujer 360, eres tú Gigi. Gigi eres la ganadora de la tercera generación de Escuela Imparables”.

Su determinación fue clave para alcanzar el éxito y convencer al jurado de que su emprendimiento era el mejor.

“Soy una persona que cuando quiero algo no paro hasta conseguir eso, me propuse un montón de cosas y ya las he logrado. Me encanta estar creando cosas, el cuidado personal, los animales, por encima de cualquier otra cosa, son la pasión más grande que tengo, si pudiera dar toda mi plata y ponerme todo el día a cuidar animales lo haría”.

Gigi Garita dejó el nombre de Costa Rica en lo más alto de Latinoamerica (Cortesía E Latino (Dextera))

Premio será un alivio y un impulso para Garita y su emprendimiento

La empresaria aseguró que el premio será utilizado para pagar algunas facturas que tenía pendientes, porque Osa Perezosa va para mucho más.

“Lo estuve pensando, podría irme de shopping y comprarme cosas superchivas, pero lo voy a usar en el negocio. Voy a cancelar cuentas por pagar que tengo, cuentas de laboratorio, de empaques y cosas así, es para algo bueno”, reveló.

Ella espera que su marca siga creciendo y que más allá de ser productos de cuidado de la piel, sea una marca que lleve un mensaje de igualdad y empoderamiento.

“Vamos a seguir creciendo, seguir dando ese mensaje de empoderamiento y amor propio, ese mensaje de que el skin care (cuidado de la piel) no tiene género, todos tenemos piel. Espero que este programa me ayude a llegar con ese mensaje a muchas personas, para eliminar esos estándares dentro de la industria de la belleza”.

Así empezó todo.

“‘Osa Perezosa’ empezó porque en el colegio nos pidieron un producto relacionado con mi pasión, entonces empecé haciendo jabones, cremas y cosas artesanales en mi casa. Al año siguiente, empezó pandemia, por ahí de mayo o junio me sentí muy aburrida y pensé en hacer algo que en verdad me apasionara y me hiciera sentir emocionada con la vida y decidí seguir con el proyecto, con los productos”, le contó a La Teja sobre el emprendimiento que la llevó a ganar en México.

Aunque al principio sus productos solo eran para familiares y amigos, tras un tiempo de publicarlos en redes sociales, el negocio empezó a crecer y a tomar forma hasta convertirse en una marca nacional, de ahí su nombre tan representativo del país.

“Empecé a profesionalizarla más, le cambié el nombre, Osa Perezosa, es la forma perfecta de combinar mis tres pasiones: los animales, el cuidado de la piel y los negocios, En ese momento, el oso perezoso no era símbolo nacional, ahora sí, pero todo mundo sabe dentro y fuera del país, que es un animal de Costa Rica”, concluyó.