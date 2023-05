Ídolo de Alajuelense desmenuza cinco pecados que provocaron otro fracaso en la Liga

Andrés Carevic quedó con una gran presión para el Apertura 2023 con Alajuelense (Prensa Alajuelense)

Las derrotas suelen mostrar las costuras que tienen los equipos, sacan a relucir sus pecados y errores que los llevaron a no cumplir un objetivo como en el caso de Alajuelense fue no ganar el campeonato.

En el León había varios detalles que sumados depararon en un fracaso más y seguir esperando el anhelado título 31 que ha sido esquivo en los últimos cinco torneos.

La Teja analizó con un ídolo de la historia alajuelense como lo es Pablo Izaguirre cinco pecados explicados a continuación sin un orden de importancia en particular.

Banca muy limitada

El once titular de Alajuelense tiene un nivel muy dispar con los suplentes. (Rafael Pacheco Granados)

El banquillo de suplentes de Alajuelense este torneo se quedó cortísimo, no había jugadores de experiencia o de peso que entraran a cambiar un partido o le metieran miedo al rival, una banca muy poco profunda en la que se notaba mucho la diferencia entre el nivel de los suplentes y los titulares.

“Al inicio uno vio que le dio oportunidades a muchachos como Doryan Rodríguez o Rashir Parkins y luego poco a poco fueron jugando menos hasta ya no jugar casi nada por jugadores como Ángel Tejeda o Miloc que tampoco sumaban muchísimo.

“Hacia el final del torneo uno veía que Carevic se tardaba muchísimo en hacer cambios, como hasta el 80, pero puede ser porque lo que tenía en la banca no le funcionaba como el quería entonces por eso trataba de jugar con los titulares lo más podía.

Extranjeros fallaron

Dardo Miloc fue de los extranjeros que quedó en deuda en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Los extranjeros fue otro gran punto de falla en Alajuelense. Ángel Tejeda, Dardo Miloc, Freddy Góndola jugaron poco, nunca pudieron ser titulares y su aporte tanto en goles como otras tareas fue muy ralito, tanto así que este martes los erizos ya oficializaron la salida de Miloc y los otros también jalarían.

El otro caso es el de Alex López, que si bien es cierto ha sido titular todo el torneo y hasta anotó en las fases finales ante Saprissa, sigue siendo de los más señalados de la afición que apunta que su ciclo en el equipo terminó luego de cinco año, pero Izaguirre no lo culpa.

“Antes de señalar a los extranjeros que es claro, salvo Alex López, los demás no destacaron, hay que ver también que no los trajo el entrenador y no eran mucho de su gusto, si el técnico no los pidió entonces ¿de quién es la responsabilidad de decidir o elegir a este tipo de jugadores para que vengan a la Liga?

“Ese es uno de los problemas de la Liga, se buscan zafar de las responsabilidades en estos temas, ¿Quién se hace responsable? ya ahora se va el gerente deportivo y eso no queda claro”, comentó.

Goleador seco

Johan Venegas no apareció en los partidos importantes. Foto: Alonso Tenorio.

Otro de los problemas pasó por el goleador, Johan Venegas, que aunque cerró el torneo como máximo artillero del certamen con 16 goles, en las fases finales no apareció y sus goles fueron principalmente ante rivales no tradicionales.

“Hay que reconocer que en las fases finales hizo otra labor de sacrificio, de correr más, pero en esa posición lo que la gente quiere ver es goles, ser goleador es algo que es de respeto, que no es fácil, pero es lógico que de parte de los aficionados que siempre lo que quieren es ganar, haya cierto resentimiento hacia Johan, para mí a pesar de eso tiene que continuar en la institución.

“La afición siempre te va a evaluar por el final y por los logros, si la Liga hubiera ganado el título y Johan no hubiese anotado igual, no hubieran dicho nada, porque el título tapa todo eso, pero es cierto que hay una deuda en esos momentos”, comentó.

Carevic muy presionado

Luego de perder otro título, nuevamente uno de los más señalados es el técnico Andrés Carevic, bajo sus órdenes los manudos solo han ganado uno de cinco trofeos a nivel nacional, situación que para Izaguirre lo deja en una situación muy delicada.

“Carevic tiene que cargar con el peso que en las finales lamentablemente no las gana y otra cosa que le pasa mucho factura y además que se instala sobre el tema que se necesita gente que lo ayude en el cuerpo técnico y eso para mí es un peso muy grande que tiene porque cuando sea campeón los méritos no serán de él, eso es lo que tiene evaluar si se queda en la Liga”

“Carevic no hizo cambios de sistemas, no sorprendió en nada, entonces si se queda no sé si le dirán que tiene que trabajar otras variantes o sistemas para no ser predecible , si sigue tiene que hacer una gran evaluación de jugadores”

CAR aisló al equipo

La Liga se quedó en slogans que en la realidad no se plasman. (Jose Cordero)

La parte mental volvió a fallar, más allá de llover sobre mojado en este punto que ocasionó un punto de quiebre en la final del domingo, para Izaguirre lo mental no es solo si un jugador siente miedo o se desconcentra, sino que cree que el equipo ha olvidado su historia e identidad ganadora que lo caracterizaba en otros tiempos y ahora los jugadores están muy aislados de todo.

“Desde que se construyó el CAR ha sido una herramienta importantísima para la Liga, fue el pionero en esto, antes no había nada de lo que hay ahora y las facilidades que tienen, los tiempos son diferentes”

“Lo que pasa es que para mí, a mi forma de pensar, desde que se construyó el CAR, la Liga se olvidó de su historia y piensa que empezó en el 2018 cuando construyó el CAR y el club tiene una historia de más de cien años. Los que estuvieron en ese proyecto, todo lo que trajeron y vendieron, que la Liga del presente, la Liga del futuro no pudo consolidar nada hasta ahora, ni el presente siquiera”

“A pesar de tener todas las facilidades, la Liga está en un búnker y en una burbuja donde solo muy pocos tienen acceso a eso y muy pocos saben realmente todo lo que pasa en el CAR”, finalizó.