Exdelantero del Colo Colo de Chile es el nuevo jugador del Cartaginés

Un jugador chileno se convirtió en el segundo refuerzo del Cartaginés para el torneo de Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exdelantero del Colo Colo de Chile es el segundo refuerzo del Cartaginés para el torneo de Clausura 2026.

Este viernes por la tarde, la dirigencia blanquiazul presentó al jugador Juan Carlos Gaete, futbolista de 28 años que ha hecho su carrera en el país sudamericano.

“El futbolista chileno, Juan Carlos Gaete, es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada. A darlo todo por la blanquiazul”, mencionó el club a través de su chat de prensa.

El delantero chileno Juan Carlos Gaete es el nuevo jugador del Cartaginés.
El delantero chileno Juan Carlos Gaete es el nuevo jugador del Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

La carrera de Juan Carlos Gaete

Antes de unirse al cuadro brumoso, Gaete jugó para el Cobresal, de la primera división de Chile.

Además, formó parte de la Selección Nacional que disputó la eliminatoria de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

