Exdelantero del Colo Colo de Chile es el nuevo jugador del Cartaginés

Un exdelantero del Colo Colo de Chile es el segundo refuerzo del Cartaginés para el torneo de Clausura 2026.

Este viernes por la tarde, la dirigencia blanquiazul presentó al jugador Juan Carlos Gaete, futbolista de 28 años que ha hecho su carrera en el país sudamericano.

“El futbolista chileno, Juan Carlos Gaete, es nuestro segundo refuerzo para la próxima temporada. A darlo todo por la blanquiazul”, mencionó el club a través de su chat de prensa.

LEA MÁS: Leonardo Vargas reveló detalles sobre la salida de Andrés Carevic del Cartaginés

El delantero chileno Juan Carlos Gaete es el nuevo jugador del Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC./Foto: prensa CSC.)

La carrera de Juan Carlos Gaete

Antes de unirse al cuadro brumoso, Gaete jugó para el Cobresal, de la primera división de Chile.

Además, formó parte de la Selección Nacional que disputó la eliminatoria de la Copa del Mundo de Catar 2022.