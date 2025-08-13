Exfutbolista suelta bombazo sobre lo que harían algunos jugadores para esconder su sexualidad

El exfutbolista Marcus Urban asegura que en el mundo del fútbol masculino hay mucho miedo para reconocer temas como la homosexualidad. (Diana Mendez)

Marcus Urban, exfutbolista alemán, famoso por ser el primer jugador profesional en su país en reconocer, abiertamente, que es homosexual, tiró un bombazo sobre hasta donde llegan algunos de sus colegas para ocultar su sexualidad.

El jugador afirma que en las principales ligas del mundo hay jugadores gais y que muchos de esos, con tal de tapar su orientación sexual en un ambiente muy incómodo para ellos, tienen novias y hasta se casan para eludir lo que podría significar salir del clóset.

El diario alemán Bild, publicó una nota con declaraciones del exfutbolista para el libro Mensch Fußballstar’ (Humano, estrella del fútbol), escrito por el periodista suizo Andreas Boni, en el que toca temas tabú en el fútbol.

Urban asegura que en el ambiente del balompié existe mucho miedo por reconocer estos temas; especialmente, por lo que puede significar el tema de la convivencia.

“Se organizan novias falsas y matrimonios falsos. Al mismo tiempo, existen agencias que organizan encuentros sexuales. También ganan buen dinero con esto. Pero los representantes de los jugadores, a veces, organizan estas cosas para sus clientes y luego tienen a los jugadores en sus manos.

“A los jugadores se les frustra una y otra vez su deseo de libertad. Hubo algunos que querían salir del armario. Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama, y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación y sus propios miedos", comentó en el libro.