Manfred Ugalde vuelve a sonar fuerte en uno de los clubes más grandes de Países Bajos

El contrato del exjugador del Saprissa con el cuadro ruso vence a mediados del 2028

Por Yenci Aguilar Arroyo
El nombre de Manfred Ugalde suena fuerte en dos clubes de Paises Bajos.
El nombre de Manfred Ugalde volvió a sonar con fuerza en un club de Países Bajos. Foto tomada del sitio web del Spartak Moscú. (Pagina del Spartak/Pagina del Spartak)

El delantero Manfred Ugalde ve con buenos ojos salir del Spartak de Moscú para vincularse a uno de los clubes más importantes de Países Bajos.

Según reportó Kevin Jiménez este miércoles, el muchacho estaría dispuesto a rebajarse su salario, con tal de ser fichado por el Feyenoord Rotterdam.

“Le gusta mucho la filosofía del club y la idea de juego de su técnico Robin Van Persie. El delantero nacional quiere volver a una liga en la que ya fue protagonista justo en un año tan clave antes del Mundial 2026″, añadió el comunicador.

Si Ugalde cambia de club, Saprissa tendría derecho a percibir un 6% en caso de otra futura venta y si todo sale bien, el exjugador morado llegaría a compartir camerino con el tico Jeyland Mitchell.

El contrato de Ugalde con el Spartak vence en junio del 2028.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

