Manfred Ugalde vuelve a sonar fuerte en uno de los clubes más grandes de Países Bajos

El nombre de Manfred Ugalde volvió a sonar con fuerza en un club de Países Bajos. Foto tomada del sitio web del Spartak Moscú. (Pagina del Spartak/Pagina del Spartak)

El delantero Manfred Ugalde ve con buenos ojos salir del Spartak de Moscú para vincularse a uno de los clubes más importantes de Países Bajos.

Según reportó Kevin Jiménez este miércoles, el muchacho estaría dispuesto a rebajarse su salario, con tal de ser fichado por el Feyenoord Rotterdam.

LEA MÁS: Manfred Ugalde deberá trabajar horas extras para recuperar protagonismo

“Le gusta mucho la filosofía del club y la idea de juego de su técnico Robin Van Persie. El delantero nacional quiere volver a una liga en la que ya fue protagonista justo en un año tan clave antes del Mundial 2026″, añadió el comunicador.

Si Ugalde cambia de club, Saprissa tendría derecho a percibir un 6% en caso de otra futura venta y si todo sale bien, el exjugador morado llegaría a compartir camerino con el tico Jeyland Mitchell.

LEA MÁS: Hondureño no se aguantó y así defendió a Manfred Ugalde de las críticas

El contrato de Ugalde con el Spartak vence en junio del 2028.