Exfutbolsita enumera los cambios que se deben hacer en el fútbol nacional para que la Sele mejore

Erick Lonnis (der.) dejó claro que si la gente quiere ver cambios, esas cosas deben suceder. (Diana Mendez)

El reconocido exportero del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional Erick Lonis se mandó valiente a enumerar por redes sociales las cosas que deben mejorar la Fedefútbol para que los cambios que tanto se piden sucedan.

Lonis opinó después del papelón de la Tricolor en el primer partido de la Copa Oro, el cual perdió 2-1 ante Panamá.

El exjugador aprovechó el perfil en Facebook del programa de televisión Deporte Más para compartir “El editorial del capi” y decir las cosas como son.

En total marcó 12 aspectos en donde el fútbol tico debe corregir de una y fiel a su estilo de decir las cosas como son, no dejó títere sin cabeza y acá le compartimos los puntos más sobresalientes.

En la primera parte del comentario les tiró a los aficionados que toman de ejemplo lo que pasa en México para solucionar las cosas, como quitar al técnico y listo, según la visión de Lonis, ese no es el camino correcto.

Además, concuerda con los aficionados que parte de la culpa es del técnico Luis Fernando Suárez, pero que hay otros actores en este show, que si no se ponen las pilas, esto seguirá sucediendo por muchos años.

“La Federación tiene un problema con el concepto de Gobernanza. El Comité Ejecutivo no debería ni siquiera llamarse así. Los miembros del Comité NO DEBERÍAN EJECUTAR TAREAS, la ejecución deberían hacerla los especialistas en cada área.

“En finanzas, en mercadeo, en medicina, en lo deportivo, en estrategia, en psicología, en gestión de equipos de trabajo, en liderazgo, en investigación y todo lo que se requiere para competir en el fútbol de hoy. Pero aquí no, los miembros del Comité Ejecutivo quieren opinar, ejecutar y meterse en todo”, apuntó.

También mencionó la ventaja de que tienen los extranjeros sobre los ticos en los puestos de la Federación, a pesar de que sus resultados no han sido los esperados.

“Aquí en la Federación creen que todos los técnicos o gerentes deportivos que vienen de fuera son buenísimos y que aquí nadie sirve. Ni lo uno, ni lo otro. He tenido técnicos extranjeros buenos y malos, técnicos nacionales buenos y malos.

El problema es que aquí descartan a los ticos, no hablo solo de entrenadores, hablo de profesionales en deporte, aquí hay preparadores, técnicos, gerentes, médicos y especialistas muy muy buenos; pero descartados por traer extranjeros y entre ellos, algunos llegan con muchas deficiencias”, enfatizó.

Hasta le tiró a un sector de la prensa que debe ser más crítica con la federación, pero también con otros detalles que rodean el fútbol nacional.

“Repito un sector, no todos, claro que los periodistas no juegan, no alinean jugadores y no pitan penales; pero sí pueden ser más críticos, menos relacionistas públicos, más investigativos y más valientes. Por supuesto que no todos, ha habido periodistas valientes, necios, majaderos e incómodos que se han comido broncas con todo el mundo; pero han sido minoría”, finalizó.

En el siguiente enlace puede leer todos los puntos y opinar si está de acuerdo o no con el excapitán de la Tricolor.