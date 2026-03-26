Exjugador Andrey Campos mostró el brutal accidente que casi le cuesta la vida: “Volví a nacer”

Así fue el accidente de Andrey Campos. (instagram/captura)

El exfutbolista costarricense Andrey Campos puso a más de uno a persignarse luego de mostrar en redes sociales el aparatoso accidente de tránsito que sufrió y del que, según sus propias palabras, salió con vida de puro milagro.

Las imágenes que compartió dejan ver la magnitud del golpe: el carro quedó completamente destrozado en la parte delantera, una escena que fácilmente pudo terminar en tragedia.

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La parte delantera del vehículo de Andrey Campos quedó completamente destrozada tras el violento impacto. (redes/Facebook)

A raíz de lo ocurrido, el exjugador publicó un mensaje corto, pero cargado de emoción, con el que dejó claro que lo vivido lo sacudió por completo.

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Campos contó que solo puede dar gracias por seguir vivo, pues reconoce que la historia pudo haber sido muy distinta.

“Ayer volví a nacer. Pude haber contado otra historia... pero aquí estoy: golpeado, sí, pero bien”, escribió.

El exjugador también reflexionó sobre lo frágil que puede ser la vida y aseguró que salir con vida de un accidente así le hizo entender que todavía tiene propósito y razones para seguir adelante.

Andrey Campos mostró en redes sociales cómo quedó el carro tras el fuerte accidente que sufrió.

Además, aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que comenzó a recibir luego de dar a conocer lo sucedido.

“No he podido responder, pero mil gracias”, expresó.

Una de las frases que más impactó fue cuando Andrey dejó claro que, después de una experiencia así, lo menos importante termina siendo el carro o cualquier pérdida material.

“Lo material se repone. La vida no. Dios es muy bueno”, añadió en su publicación.

Y es que al ver cómo quedó el vehículo, sin duda muchos coinciden en que el exfutbolista literalmente volvió a nacer.

Tuvo una carrera en varios equipos del país

Andrey Campos fue un mediocampista ofensivo costarricense que destacó por su técnica y visión de juego, especialmente durante su paso por la Asociación Deportiva San Carlos, donde dejó una huella importante.

A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Pérez Zeledón, Herediano, Santos de Guápiles, Puntarenas y Cartaginés, consolidándose como un jugador conocido dentro del fútbol nacional.

Ahora, más allá de las canchas, le tocó vivir uno de los partidos más duros de su vida, uno del que por dicha puede contar la historia.