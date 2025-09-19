Exjugador de Alajuelense llora la pérdida de un ser querido

El exjugador de Liberia Wálter Chévez lamenta la pérdida de su padre. Prensa ML.

Un exjugador de Alajuelense y Liberia llora el fallecimiento de su padre.

Se trata del exvolante Wálter Chévez, quien sufre la pérdida de su padre, don Walter Chévez Elizondo, según confirmó el Municipal Liberia este viernes.

“La familia del Municipal Liberia se viste de luto y lamenta el fallecimiento del señor Walter Chévez Elizondo, padre de Wálter Chévez, coordinador de nuestra liga menor y exfutbolista del Municipal Liberia.

“Hacemos extensivas nuestras condolencias a todos sus familiares y nos solidarizamos en este difícil momento que atraviesan. ¡Dios lo tenga en su santa gloria!“, destacó el club aurinegro, a través de su grupo de prensa.

Desde La Teja le enviamos nuestro pésame al también exjugador de Santos y Jicaral Sercoba.