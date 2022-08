Ídolo de Alajuelense tiró con todo y lamentó que en el club no se toman decisiones

Alajuelense cayó goleado el sábado anterior ante Herediano. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense Carlos Castro lamentó lo que pasa en el equipo y criticó que la dirigencia no toma medidas.

“A mí me duele, me molestan que pasen estas cosas, que perdemos y no pasa nada, perdemos partidos muy importantes, tenemos rato de estar perdiendo.

“Yo me acuerdo que perdíamos y no podíamos salir de la casa, de la vergüenza o del estrés”, afirmó el exlateral en el programa La Platea, de TD Más.

“Como exjugador y ahora como aficionado no quiero que pase nada. Cuando el equipo gana no te buscan para opinar, pero cuando se pierde sí, para maltratar al equipo, pero uno no la maltrata, sino que da su humilde opinión, de lo que hay que corregir, de lo que hay que mejorar, porque uno a la institución la quiere y siempre quiere que le vaya bien”, resaltó Castro.