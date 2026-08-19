Exjugador de Alajuelense y nuevo compañero de Marcel Hernández denunció actos de racismo en su club

Un exjugador de Alajuelense denunció ser víctima de actos de racismo y este miércoles el club en el que juega levantó la voz.

Se trata del panameño Freddy Góndola, quien milita para el Inter Santa Tecla, equipo que dirige el costarricense Luis Marín.

La institución, a través de sus redes sociales, lamentó lo que pasó en la jornada 5 del torneo salvadoreño cuando aficionados del Municipal Limeño le hicieron comentarios racistas.

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El canalero se vinculó al cuadro cuscatleco a finales de mayo. El Santa Tecla es el conjunto con el que firmó el exdelantero del Herediano, Marcel Hernández.

Freddy Góndola, exjugador de Alajuelense denunció ser víctima de actos de racismo. Foto: Instagram Freddy Góngola. (Foto: Instagram Freddy Góngola. /Foto: Instagram Freddy Góngola.)

El comunicado del club

Esto fue lo que informó el Inter Santa Tecla:

“El Club Internacional Santa Tecla manifiesta su total rechazo ante los actos de racismo registrados durante el encuentro de la jornada 5, disputado el pasado viernes frente a Municipal Limeño, en el que nuestro jugador Freddy Góndola fue objeto de comentarios, sonidos y expresiones de carácter racista provenientes de un sector de la afición.

“Como institución deportiva, consideramos que este tipo de conductas son totalmente inaceptables y no tienen cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad.

“Hacemos un llamado respetuoso a la Federación Salvadoreña de Fútbol y al Comité de Arbitraje para que, ante estos hechos, se tomen las medidas correspondientes y se actúe conforme a los reglamentos y lineamientos establecidos, sentando un precedente firme ante este tipo de conductas.

“Asimismo, hacemos un llamado a todos los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y aficiones a promover la concientización, el respeto y la tolerancia, con el objetivo de evitar que este tipo de actos vuelvan a repetirse en nuestros escenarios deportivos”.