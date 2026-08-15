Luis Marín se refirió al episodio con Marcel Hernández que marcó su paso por Alajuelense

Marcel Hernández se podría reencontrar con un técnico con el que trabajó muy poco cuando llegó a Alajuelense.

El cubano tendría todo listo para ser el nuevo jugador del Inter Santa Tecla de El Salvador, club que dirige Luis Marín, con quien compartió el camerino en 2021 en el cuadro manudo.

Marín conversó con La Teja desde tierras cuscatlecas y dijo que la posible llegada del caribeño lo tomó por sorpresa.

Luis Marín es el técnico del Inter Santa Tecla, equipo al que llegaría Marcel Hernández. Foto: Inter FA. (Inter FA/Inter FA)

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“Él tenía contrato con Herediano y su llegada no se estaba visualizando en este momento. Anoche (miércoles) la dirigencia me informó que Marcel podría llegar al equipo.

“En este momento se sigue en negociaciones, en el fútbol se sabe que hasta que no se esté firmado, un club no puede contar con un jugador y hay que esperar”, dijo.

“Ya es pasado”

Marín reconoció que el cubano puede ser de gran ayuda para los intereses del club.

“Lo que podría aportar, lo que siempre ha hecho, que son los goles y eso es lo que esperamos de él.

Marcel Hernández trabajó con Luis Marín en el 2021, cuando estuvieron en Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Que sea un jugador que tenga compromiso con el proyecto, un jugador profesional como siempre lo ha sido”, comentó.

Sobre lo que pasó con el jugador en el 2021, que quedó fuera de la convocatoria para un partido contra Pérez Zeledón, esto dijo el timonel:

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“Ya es pasado, después de tantos años, no vale la pena comentarlo. Tengo una relación buena con él, estuvimos poco tiempo en Alajuelense y si llega acá, vamos a empezar a conocernos de nuevo.

“Que aprenda de nuestra metodología de trabajo, la idea de juego y que sepa cómo es el día al día en el club”, comentó.

El encontronazo que tuvieron en el 2021

Marcel llegó al cuadro erizo en enero de ese año y estuvo muy poco tiempo bajo las órdenes del querido exjugador rojinegro.

Durante el torneo de Apertura 2021, Marcel quedó separado del equipo liguista para un partido ante Pérez Zeledón a raíz de una medida disciplinaria.

Inicialmente, se dijo que el delantero cubano había quedado fuera de convocatoria por un problema estomacal, pero luego Marín confirmó la versión que dio el entonces presidente del club, Fernando Ocampo, de que se debió a una medida disciplinaria.

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El exdirigente erizo afirmó que el goleador había faltado a los códigos del vestuario y el cuerpo técnico decidió prescindir de él para ese partido.

“La versión oficial fue la que el presidente le dio a la prensa, es la misma opinión que tengo yo en cuanto a lo que sucedió. Fue una situación en la que tuve que tomar una decisión a lo interno, con el respaldo de la gerencia y la junta directiva, se solucionó y vamos para adelante”, dijo Marín.