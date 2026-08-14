Marcel Hernández volvería a trabajar con técnico con el que tuvo un encontronazo en Alajuelense

La posible llegada de Marcel Hernández al Inter Santa Tecla de El Salvador revivió un incidente que protagonizaron el delantero y quien sería su nuevo entrenador.

El Inter es dirigido por Luis Marín y ambos compartieron camerino en 2021, cuando Marín dirigía a Alajuelense.

Marcel llegó al cuadro erizo en enero de ese año y estuvo muy poco tiempo bajo las órdenes del querido exjugador rojinegro.

Luis Marín y Marcel Hernández compartieron camerino en el 2021. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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Lo que ocurrió entre Marcel y Marín

Durante el torneo de Apertura 2021, Marcel quedó separado del equipo liguista para un partido ante Pérez Zeledón a raíz de una medida disciplinaria.

Inicialmente, se dijo que el delantero cubano había quedado fuera de convocatoria por un problema estomacal, pero luego Marín confirmó la versión que dio el entonces presidente del club, Fernando Ocampo, de que se debió a una medida disciplinaria.

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El exdirigente erizo afirmó que el goleador había faltado a los códigos del vestuario y el cuerpo técnico decidió prescindir de él para ese partido.

“La versión oficial fue la que el presidente le dio a la prensa, es la misma opinión que tengo yo en cuanto a lo que sucedió. Fue una situación en la que tuve que tomar una decisión a lo interno, con el respaldo de la gerencia y la junta directiva, se solucionó y vamos para adelante”, dijo Marín.