Exjugador de Saprissa y Cartaginés se desahoga en redes tras perder la final de segunda división

El delantero del Consultants, Andy Reyes, se desahogó este lunes en sus redes sociales y publicó una foto con un mensaje lleno de sentimiento, tras perder la final de segunda división, contra Guadalupe FC.

El mensaje de Andy Reyes y su medalla de subcampeón. (IG/IG)

“Creo que no había sentido tanta decepción como hoy, no sé ni como me siento en realidad”, escbrió el delantero, que tuvo un pasado con Saprissa y el Cartaginés.

“A Dios gracias por todo, que sea lo que Él quiera, si quiere que sigamos en esto pues seguimos y sino, pues Él nunca se equivoca en sus decisiones”, comentó.

Andy Reyes (al fondo) hizo un buen torneo con Consultants. (FB Consultants/FB Consultants)

Reyes nos dijo que el mensaje era por desánimo, que su idea es mantenerse en el equipo o buscar alguna oportunidad en primera división, “eso es lo que uno quiere”, indicó el delantero.