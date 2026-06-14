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Exjugador de Saprissa y Herediano es la nueva ficha del Inter San Carlos

Inter San Carlos presentó a sus nuevos refuerzos para la temporada 2026-2027

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Inter San Carlos se sigue reforzando para su debut en la primera división y este domingo anunciaron un fichaje con pasado en Saprissa y Herediano.

Los norteños dieron a conocer la llegada del portero Aarón Cruz, quien en el Clausura 2026 salió campeón con el equipo florense. Ahora se pondrá a las órdenes de Douglas Sequeira para la siguiente temporada.

Además, oficializaron la llegada del delantero Joyfer Chal, quien el torneo pasado estuvo en el Municipal Liberia.

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El portero Aarón Cruz es el nuevo jugador del Inter San Carlos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La bienvenida a Aarón Cruz

Así anunció el equipo alajuelense la llegada de Aarón Cruz, quien tiene 35 años.

“Inter SC anuncia la incorporación del guardameta Aarón Cruz, quien se suma a nuestro proyecto deportivo para la presente temporada.

“Le damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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