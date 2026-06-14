Exjugador de Saprissa y Herediano es la nueva ficha del Inter San Carlos

Inter San Carlos se sigue reforzando para su debut en la primera división y este domingo anunciaron un fichaje con pasado en Saprissa y Herediano.

Los norteños dieron a conocer la llegada del portero Aarón Cruz, quien en el Clausura 2026 salió campeón con el equipo florense. Ahora se pondrá a las órdenes de Douglas Sequeira para la siguiente temporada.

Además, oficializaron la llegada del delantero Joyfer Chal, quien el torneo pasado estuvo en el Municipal Liberia.

LEA MÁS: Yosimar Arias tiene claro qué no puede pasar en el debut de Inter San Carlos en primera división

El portero Aarón Cruz es el nuevo jugador del Inter San Carlos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La bienvenida a Aarón Cruz

Así anunció el equipo alajuelense la llegada de Aarón Cruz, quien tiene 35 años.

“Inter SC anuncia la incorporación del guardameta Aarón Cruz, quien se suma a nuestro proyecto deportivo para la presente temporada.

“Le damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores”.