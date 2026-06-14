Exjugador de Saprissa y Herediano es la nueva ficha del Inter San Carlos

Inter San Carlos se sigue reforzando para su debut en la primera división y este domingo anunciaron un fichaje con pasado en Saprissa y Herediano.
Los norteños dieron a conocer la llegada del portero Aarón Cruz, quien en el Clausura 2026 salió campeón con el equipo florense. Ahora se pondrá a las órdenes de Douglas Sequeira para la siguiente temporada.
Además, oficializaron la llegada del delantero Joyfer Chal, quien el torneo pasado estuvo en el Municipal Liberia.
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La bienvenida a Aarón Cruz
Así anunció el equipo alajuelense la llegada de Aarón Cruz, quien tiene 35 años.
“Inter SC anuncia la incorporación del guardameta Aarón Cruz, quien se suma a nuestro proyecto deportivo para la presente temporada.
“Le damos la más cordial bienvenida a nuestra institución y le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores”.