Yosimar Arias tiene claro qué no puede pasar en el debut de Inter San Carlos en primera división

En el Inter San Carlos, club recién ascendido a la primera división, ya se trabaja en la conformación de la planilla para debut en la máxima categoría, con la consigna de ser un equipo que pueda competir al más alto nivel.

Yosimar Arias, gerente deportivo del cuadro norteño, conversó con La Teja y explicó que el mercado nacional se encuentra limitado y que muchos jugadores disponibles tienen costos elevados, por lo que la dirigencia analiza cuidadosamente las mejores opciones sin perjudicar el presupuesto del equipo.

Además, confirmó que también habrá salidas en la actual planilla, principalmente por temas de cupos y ajustes necesarios para fortalecer el plantel.

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“El jugador que venga tiene que darlo todo, sudar la camisa, porque para nadie es un secreto lo que ha pasado en los últimos ascensos (duran una temporada en primera) y eso no lo queremos acá”. Yosimar Arias, gerente deportivo, Inter San Carlos.

Inter San Carlos es el equipo que llegará a la primera división para la temporada 2026-2027. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Foto: Facebook Inter San Carlos. /Foto: Facebook Inter San Carlos.)

Con todo para llegar a primera

- ¿Cuáles son las prioridades que tienen en cuanto a la plantilla?

Los jugadores están de vacaciones y estamos analizando, porque por supuesto tienen que darse salidas y llegadas. El mercado local, por así decirlo, es un poco flojo, no hay muchos jugadores disponibles y los que están son jugadores caros, así que estamos tratando de ver las mejores opciones.

El jugador que venga tiene que darlo todo, sudar la camiseta, porque para nadie es un secreto lo que ha pasado en los últimos ascensos (duran una temporada en primera) y eso no lo queremos acá. Tenemos contemplado traer unos siete u ocho jugadores.

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Yosimar Arias (derecha) llegó al Inter San Carlos el año pasado. Foto: Facebook Inter San Carlos. (Facebook del Inter San Carlos /La Nación)

- ¿Cómo se van a organizar para el próximo torneo, en cuanto a las instalaciones del equipo?

Se está trabajando en un centro deportivo, en Aguas Zarcas y hay un tiempo estimado para contar con un par de canchas, una natural y otra sintética. Se le está dando prioridad a este tema, pero para nadie es un secreto que en la zona llueve mucho y eso puede retrasar la entrega del proyecto.

Si no se terminan para la pretemporada, tendríamos que seguir en Pital, en donde comenzamos, y compartiríamos el estadio con San Carlos; usaríamos el Carlos Ugalde mientras se construye nuestro estadio, que estaría listo para el 2027.

- ¿Cómo vive este momento desde el plano personal?

Esto es muy bonito. Trato de ser una persona muy ecuánime, muy tranquila, y cuando salí de la ADG tuve algunos problemas por causa de todo lo que pasó con el club y me quisieron tirar a mí la culpa, cuando los responsables todavía siguen en el club como si nada.

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Me fui a Bolivia cuatro o cinco meses, no me fue muy bien y tomé la decisión de venir acá. Cuando hablé con don Geovanni (Paniagua, presidente), le dije: “yo vengo a ascender, vengo a hacer las cosas como sé”, y obviamente no se ascendió por mí; se ascendió porque vine y di un granito de arena como lo dieron los jugadores, como lo dio el cuerpo técnico y su grupo de trabajo.

Ya don Giovanni tenía una base, una base muy sólida; es un equipo muy bien manejado, a nivel administrativo, entonces, yo simplemente aporté mi trabajo y quiere decir que las cosas se han hecho bien y esperamos que así sea.