Saprissa ya tiene al sustituto de Marcelo Tulbovitz y es un peso pesado

El Deportivo Saprissa ya tiene preparador físico para la próxima temporada.

Se trata de Erick Sánchez, quien sustituirá a Marcelo Tulbovitz en el primer equipo morado.

Sánchez estaba en el Inter San Carlos, equipo que el fin de semana pasado logró el ascenso a la primera división.

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Erick Sánchez (derecha) es el nuevo preparador físico del Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

La llegada de Erick Sánchez a Saprissa

Yosimar Arias, gerente deportivo del Inter San Carlos, le confirmó a La Teja que el experto ya no está con ellos y se vinculó al cuadro morado.

Arias no detalló cuándo renunció Sánchez a su cargo en el equipo norteño y afirmó que están en la búsqueda de un nuevo preparador físico.

Erick Sánchez estuvo en Saprissa en el 2015. Además laboró en clubes como Cartaginés, la UCR, Guadalupe FC y a nivel internacional trabajó en el Chivas de México, a inicios del 2025.

También fue preparador físico de la Selección Nacional.