El delantero Francisco Rodríguez reveló este jueves que fue diagnosticado con autismo.

El jugador de Guadalupe FC hizo el anuncio en sus redes sociales y reveló que después de conocer su condición ha comprendido algunas actitudes que lo han acompañado a lo largo de su vida.

El Divino, quien jugó para equipos como Saprissa, Herediano y el Municipal Liberia, compartió un sentido video en el que explicó cómo se siente y dio un mensaje que invita a conocer esta condición y a comprender a las personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista (TEA).

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El delantero Francisco Rodríguez reveló que es una persona con autismo. Foto: prensa GFC. (Prensa G/Prensa Guadalupe FC)

“Hay cosas de nuestra vida que tardamos muchos años en comprender. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi historia que hasta ahora había mantenido en privado.

“Soy autista. Y entenderlo cambió la manera en que me veo, comprendo mis emociones y me relaciono con el mundo.

“Durante muchos años fui futbolista profesional sin saber por qué algunas situaciones que parecían sencillas para los demás podían ser tan difíciles para mí.

“Hoy, desde una nueva etapa de mi vida y después de graduarme de Psicología, quiero aprovechar mi historia para ayudar a que comprendamos mejor el autismo y, sobre todo, que aprendamos a mirar a las personas con un poco más de empatía.

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“Porque nunca sabes lo que una persona está viviendo por dentro. Demos siempre el beneficio de la duda. Tal vez estás a punto de conocer a tu amigo el autista”, citó en su publicación.

Francisco Rodríguez es autista

Lo que dijo en el video

Rodríguez compartió un emotivo mensaje en su video:

“Muchas veces me llamaron raro, antipático o insensible, pero lo que nunca imaginé es que había una respuesta para muchas de esas cosas: soy autista.

“Entendí por qué algunos ambientes me agobiaban, durante estos años he sido futbolista y aprendí a competir, a jugar a estadios llenos, a convivir con compañeros.

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“Antes de juzgar el comportamiento de alguien, regálale el beneficio de la duda: tal vez ese niño que hizo un berrinche lleva horas tratando de gestionar un ambiente que lo sobrepasa, tal vez esa persona que no saluda o no conversa no es antipática, quizás le cuesta interactuar con desconocidos.

“No todos los días tengo la misma energía, para mostrar mi mejor versión, no sabes lo que está viviendo una persona por dentro. El autismo no define el valor de una persona, pero comprenderlo puede cambiar la forma en que relacionamos con ella”, dijo en el video.