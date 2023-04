Exjugador del Saprissa cuenta cómo la vio de cuadritos con Jeaustin Campos

27/02/2022, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 8 del torneo de clausura 2022 entre el Deportivo Saprissa y Guadalupe FC. En la fotografía Aron Murillo GFC y Francisco Rodríguez DS. (Jose Cordero)

De manera muy sincera y directa, Francisco Rodríguez, delantero de Sporting FC, se abrió y contó cuáles fueron los problemas que enfrentó con el entrenador Jeaustin Campos en Herediano y Saprissa.

El atacante fue invitado al programa Únicamente Fútbol, del periodista Maynor Solano, donde contó que la química entre ellos nunca fue buena y que el técnico siempre lo hizo a un lado.

Fran detalló que las cosas empezaron en el Herediano, allí Campos casi no le dio oportunidades, él entendía que los entrenadores también tienen sus gustos y lo respetó, pero después --asegura-- hubo una movida de parte de Campos que sí le molestó mucho, por la que decidió dejar el equipo.

“Yo tenía un contrato en Heredia de tres años, pasa esta situación con Jeaustin que no nos sentimos cómodos uno con el otro, por así decirlo, entonces hablo con Jafet (Soto) y le digo: ‘Yo me voy a préstamo mejor, porque no juego’.

“La historia de Heredia marca que los entrenadores no duran mucho, entonces me voy a préstamo, juego y luego vuelvo a Herediano y todo bien. Me reúno dos días antes de la final con Saprissa y le digo a Jeaustin que me voy a ir a préstamo. Él me dice: ‘No, Fran, el otro torneo va a ser diferente, quédese acá'. Yo dije, ‘listo’, le hice caso, porque prefiero quedarme en Heredia que irme a préstamo y si es el entrenador es el que me dice que me quede, todo bien”, contó.

En ese momento, el atacante creyó que ya todo estaba resuelto y hasta echó para atrás con un acuerdo que tenía con San Carlos para irse con ellos.

“Yo llamé a mi familia, le dije que me quedaba en Herediano, yo llamo a San Carlos y les digo que ya el préstamo no va. Somos campeones contra Saprissa y al otro día vamos al camerino para hacernos pruebas médicas y Jafet me llama en la tarde al estadio, llego y me dice: ‘Jeaustin no cuenta con usted para el otro torneo’.

“Eso me extrañó mucho, porque hace tres días que hablé con él y personalmente me dijo que contaba conmigo. Fue muy difícil para mí, me enojé con Jafet, le dije que eso no podía ser y todo ese enredo y molestia me llevan a tomar la decisión de no optar por el préstamo, sino por el finiquito, fue una decisión más de enojo que nada, porque me dieron el finiquito y ni sabía para dónde iba a jugar”.

Allí es cuando Ángel Catalina, gerente deportivo del Saprissa, lo contacta y le dice que si quiere ir al Montruo, a lo que ni lerdo ni perezoso le dice que sí, ficha como agente libre y con el técnico Iñaki Alonso tuvo regularidad, hasta que Campos se le volvió a cruzar en su camino.

“Cuando nombran a Jeaustin ya la verdad no siento buena energía para eso, de hecho él llega y yo venía siendo titular, me mantiene un partido y después de eso ya no más. No puedo decir que tuve un problema personal con él, pero uno sabe cuando no es del agradado de una persona.

“Al final el que toma las decisiones es él, él llegó y tenía mucha fuerza y respaldo en ese momento, y yo no soy una persona de hacer problemas, por lo que le dije a Ángel que me iba y listo, firmé el finiquito y todavía no tenía absolutamente nada, confiaba en mi calidad de ir a encontrar otro lugar, que quedarme en un lugar haciendo problemas solo por recibir un salario”, explicó.

Francisco fue claro en que cuando llegó Jeaustin, sabía lo que posiblemente pasaría con él y finiquitó sin hacer problemas, pues le era claro que el técnico no lo quería allí, pero no se quedó en pensar si la vida es injusta o no.

“Creo que el fútbol o la vida en general no es que sea justa o injusta, sino es como es, e igual el fútbol. Que a uno le toquen situaciones es parte de ese proceso. Es evidente que uno en el carro, en la noche, al acostarse pensaba: ‘¿cómo me va a pasar esto?’, me decía, ‘jupuecha, ¿cómo van a poner a Jeaustin si hace dos meses me fui porque él no me quería en el equipo?’, pero las cosas son como son”.

El caso de Rodríguez se une al de otros futbolistas que han tenido problemas o diferencias con el extécnico morado, como Javon East, Christian Bolaños, Aarón Cruz y Julio Cruz.