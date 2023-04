Exjugador del Saprissa fue un paso adelante y se anticipó a muchos de sus compañeros

Carlos Mario Hidalgo fue jugador del Deportivo Saprissa y hoy tiene un restaurante en el centro de Grecia. Gabriela Gago.

El exmediocampista del Deportivo Saprissa, Carlos Mario Hidalgo, siempre fue un paso adelante durante su carrera como jugador.

Luego de colgar los tacos, el exfutbolista, de 60 años, aplicó todo lo que aprendió en su paso por la universidad, cuando estudiaba administración de negocios y hoy es el dueño de un restaurante, llamado Donde Marioca, que se ubica en el centro de Grecia.

“Cuando estudiaba ya estaba casado y tenía dos de mis tres hijos (Pamela, Mónica, Carlos). Tenía que ser muy organizado, porque en la mañana entrenaba, por las tardes - noches estudiaba, y ya luego estaba en la casa con la familia.

Carlos Mario Hidalgo

“La familia era la más sacrificada, porque mi esposa Grettel tenía que hacerse cargo de todo mientras yo estudiaba y jugaba y, a veces, tenía que salir del país. Pero si uno quiere lograr las cosas no le serán fáciles”, destacó.

Hidalgo jugó bola durante 14 años. Debutó en San Carlos y, además de vestir la camisa morada, también jugó para Alajuelense y Cartaginés. Además, participó en la eliminatoria hacia el Mundial de Italia 90.

LEA MÁS: Saprissa encendió las redes sociales con lo que sacaron del baúl de los recuerdos

Con los morados ganó dos títulos, obtuvo uno con los manudos y cuando estuvo en Cartaguito ganó el título de Concacaf (1993).

En su paso vestido de morado, compartió camerino con compañeros como Alexandre Guimaraes, Hernán Medford, Róger Flores, Enrique Díaz y Benjamín Mayorga.

“Me retiré en 1996 y luego de eso viví en Estados Unidos por dos años. Regresé al país, trabajé un tiempo en bienes raíces y luego nos salió la oportunidad de tener el restaurante y ya con él tenemos nueve años”, recordó.

El exvolante (primero de cuclillas, a la izquierda) compartió con exjugadores como Hernán Medford y Enrique Díaz. Gabriela Gago.

Oportunidades

Higaldo comentó que la idea de tener un restaurante nació porque trabajando en bienes raíces se dio cuenta de que vendían un local.

“Iniciamos con el local en un barrio llamado El Poró y ya luego nos pasamos cerca del estadio Allen Riggioni.

“La especialidad son los mariscos, pero vendemos carnes y otras cositas. Mi fuerte no es la cocina, nosotros nos encargamos de la parte administrativa y abrimos de martes a domingo“, añadió.

En el plano deportivo, Higaldo recordó todo lo bueno que le dejó el balompié.

“Lo que más me dejó fueron amistades, porque, generalmente, cuando uno va a lugares donde ha jugado se encuentra amigos, gente que conoció por medio del fútbol y es bastante bonito.

LEA MÁS: (Video) Los dos primeros remates que le hacen a Esteban Alvarado con Saprissa terminan en gol

“Económicamente, en la época donde jugué no era tan fuerte, algunos pensarían que uno tiene una fortuna, pero no fue así y por eso debía buscar opciones además del fútbol, porque esta hermosa carrera pasa muy rápido y en ese entonces uno estaba joven, con 33-34 años, pero en lo deportivo te llamaban viejo y hay que buscar cómo vivir”, manifestó.

Carlos Mario confesó que con todos sus excompañeros se lleva muy bien, pero en especial conserva una buena relación con los exjugadores brumosos, con quienes comparte en un chat.

Y, pese a que hace rato dejó de jugar, no le pierde rastro al deporte que ama y le sigue de cerca el paso al club de sus amores.

“Algunos pensarían que uno tiene una fortuna, pero no fue así y por eso debía buscar opciones además del fútbol, porque esta hermosa carrera pasa muy rápido”. — Carlos Mario Hidalgo, exjugador.

“Amo el fútbol, es una pasión, ahora lo sigo por televisión, porque el negocio me absorbe mucho y no hay tiempo de ir al estadio. Saprissa es el equipo de mis amores, desde que era un niño y ahora sigo a Grecia porque está en primera. “Trabajé un tiempo con la U-15 de Grecia, pero se me hace difícil y, en algún momento, me gustaría dirigir al primer equipo”, comentó.

Buen momento

Hidalgo disfruta del buen momento por el que pasa el Monstruo.

LEA MÁS: Exmorado recuerda la última vez que Saprissa fue líder general

“Como saprissista me gusta verlo en el primer lugar, creo que el equipo tiene muy buena planilla, hombre por hombre, afuera le quedan muchachos de muy buen nivel que ayudan mucho al equipo, cuando hay lesiones hay dónde echar mano.

“Se han preocupado por tener buenos jugadores y recurren con frecuencia a la cantera para que el gasto no sea tan alto y para mantener un buen nivel entre jóvenes y jugadores experimentados”, recalcó.

Este es el restaurante propiedad de Hidalgo y su familia. Gabriela Gago.

¿Qué es lo que le gusta del fútbol moderno?

“Destaco el estado de algunas canchas, porque en mi época eran muy malas. Además, ahora es más intenso, la velocidad con la que se juega, antes era más técnico, en el aspecto de que habían jugadores muy creativos y ahora es más intenso.

“Aunque ha mejorado la intensidad, a nivel internacional estamos cortos, nos falta dejar de fingir, tener un poco más de honestidad dentro de la cancha, creo que son cosas que tienen que ir cambiando”, dijo.

Y como hijo del cantón de Grecia, Hidalgo dio su punto de vista sobre el rendimiento de las panteras.

“Están en una situación complicada, dependen de ellos mismos para salir adelante y creo que la llegada de Mauricio Wright les puede ayudar; no creo que el equipo esté en crisis, pero debe trabajar para salir de esas incómodas posiciones”, afirmó