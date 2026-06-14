Exjugador extranjero de Alajuelense dio el sí acepto este fin de semana en Costa Rica

Un exjugador extranjero de Alajuelense quedó flechado por una guapa costarricense y la feliz pareja se unió en matrimonio este fin de semana.
Se trata del defensor canadiense Manjrekar James, quien milita para el Phoenix FC de la A-League de Australia. El norteamericano se casó con la tica Ximena Martínez, en una hermosa boda que celebraron el sábado anterior.
Al enlace acudieron algunos excompañeros de James mientras defendió los colores rojinegros.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.