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Exjugador extranjero de Alajuelense dio el sí acepto este fin de semana en Costa Rica

Un exjugador extranjero de Alajuelense quedó flechado por una guapa costarricense y la feliz pareja se unió en matrimonio este fin de semana

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un exjugador extranjero de Alajuelense quedó flechado por una guapa costarricense y la feliz pareja se unió en matrimonio este fin de semana.

Se trata del defensor canadiense Manjrekar James, quien milita para el Phoenix FC de la A-League de Australia. El norteamericano se casó con la tica Ximena Martínez, en una hermosa boda que celebraron el sábado anterior.

Al enlace acudieron algunos excompañeros de James mientras defendió los colores rojinegros.

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Manjrekar James
El canadiense Manjrekar James, exjugador de Alajuelense se casó este fin de semana en Costa Rica. Foto: Instagram Jonathan Moya. (Foto: Instagram Jonathan Moya. /Foto: Instagram Jonathan Moya.)

Invitados de lujo

Jonathan Moya y Santiago van der Putten fueron algunos de los invitados al evento.

Moya, quien está de vacaciones en el país, acudió con su esposa Joseline Valverde, quien mostró en sus redes algunos detalles de la celebración.

La pachanga se celebró en Campo Lago, un hermoso lugar en Lindora, Santa Ana, y durante la fiesta, se vio a la pareja muy enamorada y feliz al lado de sus invitados.

Manjrekar James
El canadiense Manjrekar James, exjugador de Alajuelense se casó este fin de semana en Costa Rica. Foto: Instagram Jonathan Moya. (Foto: Instagram Jonathan Moya. /Foto: Instagram Jonathan Moya.)
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El canadiense Manjrekar James, exjugador de Alajuelense se casó este fin de semana en Costa Rica. Foto: Instagram Jonathan Moya. (Foto: Instagram Jonathan Moya. /Foto: Instagram Jonathan Moya.)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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