Manjrekar James se despide de Alajuelense de una forma insólita

Manjrekar James, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, se despidió de los seguidores rojinegros con un mensaje muy particular en su Instagram.

El jugador lamentó mucho no poder continuar con Alajuelense, pero como una muestra del cariño que le tiene al equipo y sobre todo a sus seguidores, regalará dos camietas del equipo, con su nombre, mediante una mecánica en su perfil.

“Si desean participar, únicamente deben darle like a esta historia y mañana me comunicaré con los ganadores”, expresó el jugador canadiense.

“Me hubiera gustado continuar en la Liga, pero en esta ocasión no fue posible”, fue parte del pequeño mensaje que dio el jugador.

James fue prestado al Santos de Guápiles para el torneo pasado, para liberar un campo de extranjero y regresó para este campeonato, pero Óscar “Machillo” Ramírez no iba a contar con él y buscaron una salida amistosa.