“Le puedo comentar que es una enfermedad que no esperaba tener, por la forma de vida saludable que creía llevar. Lo tomé con tranquilidad y desde un inicio, hace un año, lo puse en manos de Dios, que me iba a disponer a hacer todo lo que me correspondía humanamente, a lo que los médicos me indicaran. Dejando el resto en manos de Dios, creyéndole.