Exjugadores de la Selección Nacional dan su veredicto sobre el video de los jugadores de fiesta

Jugadores de la Selección Nacional se fueron de fiesta, luego del partido contra México del domingo. Captura de pantalla. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

Un grupo de jugadores de la Selección Nacional generó un debate este miércoles, en medio de la pausa de la Tricolor de la Copa Oro.

En horas de la mañana se filtró un video en donde aparece el capitán Francisco Calvo junto a sus compañeros Juan Pablo Vargas, Alejandro Bran y Patrick Sequeira en una discoteca, en Las Vegas.

La grabación muestra a los seleccionados tranquilos, solos y cantando a todo pulmón el temazo de Grupo Firme “Ya supérame”, lo que generó ciertos cuestionamientos.

Ante las consultas de los medios, el departamento de prensa de la Fedefútbol informó que el cuerpo técnico autorizó a los jugadores a pegarse la escapadita el domingo, luego del partido contra México.

El defensor Kenay Myrie contó que en su caso, se fue a comer y luego al hotel a descansar. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

LEA MÁS: Miguel Herrera responde por video de jugadores en la discoteca

”Finalizado el partido del domingo ante México, y luego de un mes de concentración, el cuerpo técnico aprobó dar unas horas libres a los jugadores, previo al viaje a Minneapolis.

“En este momento el equipo se encuentra totalmente enfocado en el partido de cuartos de final contra Estados Unidos del próximo domingo”. La mejenga contra los gringos será a las 5 de la tarde hora tica.

LEA MÁS: Erick Lonis fue tajante sobre el video en el que se muestra a algunos seleccionados enfiestados

Seleccionados se fueron de fiesta

A los jugadores también les consultaron sobre el tema. Uno de ellos fue Kenay Myrie, quien dijo que en su caso fue a comer y luego se devolvió al hotel.

“El grupo está súperunido, después del partido contra México tuvimos cuatro horas libres y cada quien decidió qué hacer, cada quien tiene su forma de despejarse, nada más.

“Todo mundo está metido en el partido contra Estados Unidos y todos saben qué tienen que hacer, nada más”, añadió el jugador de Saprissa.

El exmundialista Wílmer López cree que las pausas en medio de las concentraciones son necesarias. Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

No hay problema

Para Wílmer López, exjugador de Corea y Japón 2002, hay suficiente tiempo para que los jugadores puedan preparar el encuentro ante los gringos y por eso él no ve problema en que los futbolistas se fueran de fiesta.

“Cuando los clubes van de viaje siempre están esos espacios y el jugador aprovecha como quiere. En mi época era ir a comprar, ver una película que en Costa Rica no había llegado, conocer ciertos lugares.

LEA MÁS: Fedefútbol responde tras video que circula de seleccionados enfiestados en Las Vegas

“No estamos hablando de que se fueron a una disco y jugaban al otro día, creo que el equipo tiene suficiente tiempo para recuperarse, ante cualquier situación de desgaste y vi a jugadores muy profesionales, que no se van a emborrachar ni hacer loco”, afirmó.

El Pato, quien también es entrenador, recalcó que para él lo más importante es que el partido no era al día siguiente.

“El jugador es un ser humano, necesita su espacio, necesita un aire y después de varios días de concentración, de hacer recorridos del centro de entrenamiento al hotel, del hotel al estadio, este tipo de espacios no caen mal”, comentó.

Para el entrenador Marvin Solano, debe haber regulaciones para que los jugadores disfruten los días libres. José Cordero.

Con reglas

El entrenador Marvin Solano ve con buenos ojos este tipo de pausas, siempre y cuando se hagan con regulaciones.

“No sabemos a qué hora estaban los jugadores ahí, pero dependiendo de las circunstancias, este tipo de permisos le caen bien a los jugadores, siempre y cuando respetaran horarios y no tomaran bebidas alcohólicas.

“La torta es si estaban haciendo desastres o si el próximo partido hubiera caído entre semana, no es recomendable y no estaría bien visto”, afirmó.

LEA MÁS: Christian Bolaños opina con contundencia sobre salida de seleccionados a una discoteca en Las Vegas

El entrenador del Luis Ángel Firpo de El Salvador reconoce que este tipo de actuaciones pueden generar malestar en los aficionados.

“La gente siempre opinará, la derrota se criticará, la victoria se perdona. Una vez haciendo una pretemporada con Herediano estábamos trabajando en Tamarindo y los jugadores me pidieron una noche libre, pero debían regresar a cierta hora.

“Ese día, mi hija andaba con el novio en una discoteca y ahí llegaron los jugadores, sin saber que era mi hija, comenzaron a hablarle, ella me mandó las fotos con los jugadores y al rato se dieron cuenta de que era mi hija y le pedían que no me contara nada”, contó.

En la Fedefútbol aseguran que los jugadores están concentrados de cara al juego contra Estados Unidos. Prensa Fedefútbol. (Prensa FCRF/Fotografía)

Lo que cambia

El exportero Erick Lonis, quien fue capitán de la Sele, también habló de lo ocurrido.

“Lo único que ha cambiado respecto al pasado, es que ahora hay redes sociales. Eso pasa en todos los equipos, hay selecciones que están más programadas, otras no, recuerdo que en Copa Oro, la Selección de Estados Unidos viajaban con sus familias, cumplían con los entrenamientos y los partidos.

“En las concentraciones largas siempre hay espacio para ir de compras, verse con la familia, diferentes cosas. Creo que esos espacios de despejar la mente, hacer otras cosas, son buenísimas para recargar baterías. Ahora hay redes, pero eso siempre ha pasado, es normal”, destacó en declaraciones en Teletica Deportes Radio.