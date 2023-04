Exmundialista reveló que tuvo que trabajar en construcción durante la pandemia

Daniel Vallejos (izquierda) incluso fue hasta capitán de las Panteras en aquellos años. Foto: Archivo. (Melissa Fernandez Silva)

El covid-19 le cambió la vida a todos, muchos incluso tuvieron que hacer cosas que nunca imaginaron, como es el caso del exmundialista Daniel Vallejos, que confesó en una entrevista al departamento de comunicación de la Unafut que durante la pandemia breteó en la construcción.

Esa etapa lo marcó, ya que en muy poco tiempo pasó de trabajar como entrenador de gimnasios en su querida Guanacaste a batir cemento.

“Por circunstancias de la vida, el trabajo se complicó y los contratos de trabajo que tenía no se pudieron renovar, por lo que me puse a trabajar en construcción, fue una etapa dura, pero la disfruté, hice buenas amistades y eso me enseñó a valorar mucho el trabajo. Si me vuelve a pasar, no dudo que lo haré.

“Sinceramente, lo más difícil fueron los primeros días, porque tenía vergüenza que me vieran trabajando en construcción, volando pala, moviendo carretillos, pasando piedras. Después de dos semanas se me pasó porque veía que lo estaba haciendo bien, que podía mantener a mi familia con eso, se gana bien y me ayudó en la parte personal. Ahora volví al fútbol y lo valoro más que antes”, relató.

Vallejos se retiró en el 2017, luego de cumplir una promesa y reveló por qué decidió colgar los tacos.

“Trate de retirarme de una forma callada porque ya no lo disfrutaba como antes. Me retiré con el Municipal Grecia en la primera división, tras cumplir uno de mis objetivos que era subir con ellos a la primera para después retirarme y así lo hice en el 2017″, relató.

Al exjugador, la vida le vuelve a dar un motivo para sonreír, ya que desde hace tiempo es el preparador físico del Municipal Liberia en la Liga de Ascenso y se muestra contento por su nueva faceta y que pocas personas conocían.

“Ha sido un proceso bastante bueno y provechoso, me ha hecho crecer como profesional y persona, estoy disfrutando de la experiencia y mi evolución en materia de la preparación física”, dijo.

Sin duda, su labor ha sido clave en el cuadro pampero porque actualmente pelean por ascender directamente a la máxima categoría, ya que ganaron el campeonato Apertura 2022 y actualmente están en los cuartos de final del Clausura 2023.