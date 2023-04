Jeaustin Campos anuncia un regreso amistoso a la Cueva

Jeaustin Campos espera salir de Tibás con los tres puntos en el bolsillo. (Albert Marín)

Cordial y respetuoso, así espera Jeaustin Campos su regreso al estadio Ricardo Saprissa este domingo, luego de la tormenta que afrontó semanas atrás por unas aparentes frases racistas contra el jugador Javon Eats, que terminaron en su despido del cuadro morado.

“Es de bien nacido, ser agradecido, como cuando salí del Herediano, que me permitieron volver otra vez, igual al anterior club. Con la afición superagradecido por su apoyo, espero también que ellos hayan disfrutado de todas las satisfacciones que pasamos, tuvimos meses muy bonitos, pero ya dependerá de ellos el sentimiento, porque nunca hubo ningún tipo de problema”, agregó el estratega florense.

Incluso, Campos comentó que espera lo mismo de los directivos, ya que por el momento las aguas están muy agitadas, debido a la demanda que está tramitando Campos por aparente un despido indebido.

En cuanto al juego, el técnico rojiamarillo reconoció que sí notó ciertos cambios en comparación a lo que vivió hace unas semanas, por lo que se mantiene tranquilo porque conoce muy bien el camerino morado y tiene claro sus debilidades para sacar los puntos.

Campos confesó que no debió decir que aún el Saprissa le debe plata, pero que se le escapó ese detalle y aprovechó el encuentro con la prensa para aclarar que le deben.

“La verdad se me salió, porque yo no les debo nada y no me deben, inclusive me pagaron el salario hasta el último día que estuve, pero me acordé de que si me debían los premios del campeonato nada más, entonces no puedo decir que no me deben, porque sí me deben”, añadió.

Aún así, Campos tomó de forma jocosa el momento, aduciendo que el tema fue tendencia en redes sociales.

Solo ganar

El técnico rojiamarillo tiene claro que la única opción para clasificar es ganar, pese a que no dependen de sí mismos, por lo que no se enfocan en lo que hagan sus rivales más cercanos como Sporting FC y apuntan a lo que hagan ellos.

“Con lo que pueda hacer Sporting no hay otra opción, no importa cómo queden, nosotros tenemos que ganar, dejamos ir puntos valiosos y aunque no se recuperan, tenemos que ganar los que vienen”, finalizó.