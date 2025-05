Experta en fenómenos paranormales se soñó con el próximo campeón nacional

Una de las analistas de fenómenos paranormales más serias del país, Vanessa Alvarado, sin pedirlo ni desearlo, se soñó con que vio a un equipo celebrando el título de campeón nacional.

Vanessa es parte del equipo de investigadores de Investigación Paranormal CR, grupo que el prestigioso mundialmente, Discovery Chanel, buscó para grabar en uno de los lugares con más actividad fantasmal en Costa Rica.

10/10/2023/ Grupo de investigadores quienes conforman equipo y que fuerom contratados para recorrer el mundo buscando actividad paranormal / foto John Durán (JOHN DURAN)

El programa, que lo pueden buscar en la plataforma MAX, se llama “Destinations of the Damned” (Destinos malditos) y el episodio se llama “Gallows of Doom” (Horcas de la perdición).

“A mí no me gusta el fútbol y no tengo la mínima idea de cómo está la cosa con los equipos, pero amanecer hoy (lunes 26 de mayo) me soñé que la Liga había quedado campeón y que las calles estaban llenísimas de gente con camisas rojinegras.

“Jajaja, no sé por qué me soñe eso. Y yo decía: ‘¡Qué bueno!, ya se les quitó la maldición que tenían. Y por todo lado habían celebraciones”, explica la investigadora paranormal.

¿Será que investigadora paranormal la pega y los manudos celebran el próximo miércoles? (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Aclaramos que no fue que le solicitamos alguna especie de pronóstico a Vanessa, que no la contactamos para hablar del partido final entre Herediano y Alajuelense, como lo hemos hecho en otros casos.

“En mi sueño estaba frente al televisor y comencé a ver una tremenda celebración, justo como esas imágenes que pasan de montones de gente celebrando, como cuando ha ganado la Sele.

“Veia los montones de gente en el sueño con colores rojo y negro y fue cuando dije, ‘mirá, ganó la Liga’. En el sueño comprendí que la Liga era el que estaba celebrando en grande”, asegura la especialista en fantasmas.

Vanessa es una amiga de la familia de La Teja porque en diferentes notas la hemos buscado para que nos ayude con su gran experiencia en fenómenos paranormales, eso sí, jamás la buscamos para nada de fútbol, porque siempre nos dejó bien claro que no sabe absolutamente nada de ese tema.

Vanessa ni sabe de fútbol, pero se soñó con la Liga levantando el trofeo de campeón nacional. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No sé si en el sueño se me mezcló la leyenda de Cartago, pero yo decía, ‘uy, ya la Liga no tiene la maldición (no vio en el sueño qué tipo de maldición), qué dicha que ganaron, porecillos, tenían mucho de no ganar’. Estaba con gente en el sueño y solo de eso se hablaba, del triunfo de la Liga”, recordó.

Este 26 de mayo, cuando Vanessa se levantó, le preguntó al esposo cómo estaba el asunto con la Liga, porque lo vio campeón, y él le explicó que el próximo miércoles juega el partido final contra Herediano por el título, algo que ella ni sabía.

¿Será que el sueño queda en premonición o en nada? Esperemos al próximo miércoles, por ahí de las 10 de la noche o en caso de que haya penalitos,