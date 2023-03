Experto arbitral afirma que insinuaciones de Saprissa son peligrosas

Las insinuaciones que comunicó este viernes el capitán de Saprissa, Mariano Torres, sumada a toda la quejadera que armaron el técnico Jeaustin Campos y el volante David Guzmán, sobre el trabajo del árbitro Josué Ugalde en el partido ante Puntarenas FC, en el estadio Lito Pérez, contribuyen a presionar a los réferis, según comentó el exárbitro Marvin Amores.

Según Amores, un equipo como Saprissa, con tanta afición, hace que los árbitros trabajen los partidos presionados y eso no debe ser, por lo que se debe poner un alto en el camino.

24/03/2023 Partido estadio Lito Perez entre Puntarenas y Saprissa . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Mariano Torres insinuó el viernes que los árbitros desean perjudicar a Saprissa para que el campeonato se empareje.

LEA MÁS: La peligrosa insinuación del capitán de Saprissa, Mariano Torres

“Siento que había ganas de que pasara eso, que se emparejara el campeonato porque si ganábamos hoy en la cancha, nos hacíamos muy fuertes. Lo sentí así, situaciones que eran a favor nuestro y no se pitaron, pero ya está. A levantar cabeza y a ganar en nuestra casa”, dijo Torres.

Amores consideró que las palabras de Torres son graves, ya que insinúan corrupción.

“Si yo estuviera en la Comisión de Arbitraje pediría una investigación para que esclarezcan qué quiso decir (Torres) y exponerlo ante el aficionado, porque insinuó corrupción”.

Añadió que ese tipo de declaraciones condicionan a los árbitros.

“Un árbitro anda en la calle y lo reconocen, por lo que el fanático va a decirle tal por cual o que ese fue al que Jeaustin Campos le dijo esto y lo otro. Ya deben intervenir frases como: ‘nos robaron’ o insinuaciones de este tipo”, añadió Amores.

24/03/2023 partido Puntarenas Saprissa marcador 3-2. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Pero Mariano no fue el único tibaseño que se quejó del arbitraje, también lo hizo el entrenador morado Jeaustin Campos, quien últimamente, cuando pierde, sale a hablar del arbitraje o cuando no le conviene hablar del fútbol porque fue superado, en el volumen de juego, como en el último clásico. Allí no dijo nada de fútbol, solo criticó la labor arbitral.

LEA MÁS: Jeaustin Campos: “Pasaron cosas muy divertidas, algunas inexplicables”

Orlando Portocarrero, exárbitro y analista, dijo que la queja no solo es de Saprissa, sino que es algo generalizado.

“Cada vez que pierden, buscan a algún culpable, es una parte mediática, pero no debe condicionar en nada al árbitro. Ellos tienen que ir y hacer su trabajo, así como los jugadores van a la cancha a hacer el de ellos”, expresó.

Este viernes, Campos volvió a señalar a los árbitros, pero de forma más cuidadosa.

“¿Cómo lo digo para que no me sancionen? Pasaron cosas muy divertidas, algunas inexplicables.

“Hay que sobreponerse a estos eventos un poco extraños para que nosotros tengamos solvencia. Solo faltaría que alguien nos saque la pelota de allí adentro”, añadió Campos.

24/03/2023 partido Puntarenas Saprissa marcador 3-2. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Faltan ocho fechas y nosotros trabajaremos en la cancha para eso; eso sí, en la cancha y a prepararnos para lo que viene, porque si esto es así como desde hace unas seis fechas para acá, no me imagino el cierre. Va a estar espectacular. Todos como club, tenemos que trabajar, unos fuera de la cancha y otros dentro de la cancha”, añadió.

LEA MÁS: David Guzmán se sumó a los ataques del Saprissa contra el arbitraje

Pero la cosa no paró ahí. También salió a despotricar contra la labor arbitral David Guzmán, quien pretende que los jugadores aplaudan al árbitro de forma sarcástica y no sean sancionados.

“Es una falta de respeto que se ría en la cara de uno, pero sí uno aplaude es tarjeta amarilla, es fácil condicionar a un equipo, luego allí hay algo que sucede porque hasta entre ellos pelean (árbitros), no nos toca meternos, pero es evidente. En televisión se ve todo lo que sucede. Pero como hablamos en el camerino, si metemos una clara, no la pueden sacar”, dijo.

Sin embargo, aplaudir una decisión arbitral con la que el jugador no está de acuerdo, sí está tipificado como conducta antideportiva.

“Es merecedor de una tarjeta amarilla, lo que está haciendo es exhibir al árbitro, como diciendo ‘bravo, se equivocó’. Trata de ridiculizar al árbitro”, expresó el exárbitro y analista Orlando Portocarrero.