David Guzmán se sumó a los ataques del Saprissa contra el arbitraje

El volante del Deportivo Saprissa David Guzmán despotricó contra el arbitraje de este viernes en el Lito Pérez, cuando su equipo perdió ante Puntarenas 3 a 2.

Eso sí, Guzmán en ningún momento le restó mérito al rival y expresó que les ganaron el partido de buena manera, por errores que ellos mismos cometieron en los primeros minutos.

David Guzmán disputa el balón con el portero Guido Jiménez. (Alonso Tenorio)

El árbitro del partido fue Josué Ugalde y tuvo algunos errores, pero tampoco fue un desastre. Primero cobró un penal a favor de Puntarenas muy drástico, de Ryan Bolaños sobre Anthony Hernández.

Luego dejó pasar una falta sobre Álvaro Zamora que pudo ser penal, en una jugada polémica y finalmente, dejó pasar una posible falta de Javon East contra un defensor porteño en la jugada que deparó el segundo tanto saprissista por parte de Pablo Arboine. Es decir, como siempre, hubo errores pero para ambos lados.

“Es una falta de respeto que se ría en la cara de uno, pero sí uno aplaude es tarjeta amarilla, es fácil condicionar a un equipo, luego allí hay algo que sucede porque hasta entre ellos pelean (árbitros), no nos toca meternos, pero es evidente. En televisión se ve todo lo que sucede. Pero como hablamos en el camerino, si metemos una clara, no la pueden sacar”.

LEA MÁS: (Video) Periodista del 7 niega que le hagan campaña a David Guzmán

“Hay que darle mérito a Puntarenas, no le vamos a faltar el respeto, ganaron bien. Cometimos errores, pero luego de pitar el penal de Ryan (todo cambió),¿ cuántos así hubo?, el golpe que le dan a Zamora en la cabeza, no sé qué más quería que pasara, ¿por qué no paró la jugada? Pero cuando había una jugada contra ellos sí la quería pitar”, añadió.

A Guzmán le preguntaron si le están cobrando al equipo toda la polémica que se dio tras la filtración del chat privado de árbitros, donde Saprissa se dio por aludido y protestó ante la Comisión de Arbitraje.

LEA MÁS: Periodista equipara a Fernán Faerron con David Guzmán y Jonathan McDonald

“Ese tema del WhatsApp se dio a nivel público y nos dimos cuenta todos de que hasta entre ellos pelean, es algo complicado, es evidente lo que pasa y no lo podemos controlar. Ahora no ofendo a nadie, perdimos bien, pero son cosas que suceden, porque pudo haber hasta dos penales para cada equipo”, añadió.

Guzmán también dijo que Ugalde fue respetuoso con él y conversó, algo que casi nunca sucede, pero volvió a criticar al silbatero por sacarle una amarilla a East por haberlo aplaudido.

Guzmán se sumó al técnico Jeaustin Campos y el volante argentino Mariano Torres, quienes también le tiraron con todo al arbitraje.