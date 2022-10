(Video) Periodista del 7 niega que le hagan campaña a David Guzmán

El periodista de Canal 7, Miguel Calderón aclaró en el programa Cracks de TD Más, que la prensa no le está haciendo ninguna campaña al volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán, quien estuvo de invitado.

Miguel Calderón y Gilberto Martínez en Cracks en TD Más. (Pantallazo)

Calderón explicó que a Guzmán se le preguntan por cosas de la Selección Nacional porque fue convocado al principio del proceso y por una obligación periodística, pero no necesariamente porque tenga buena prensa o porque quieran influenciar en su convocatoria.

“Nosotros no subimos a nadie al avión”, dijo Calderón, quien volvió a ver a Gilberto Tuma Martínez, quien se echó a reír.

“No es que uno le pregunte a David por la Selección solo porque uno quiera hacerle campaña. No sé, la gente tira mucho por eso. Realmente es un jugador al que hay que preguntarle por la Selección porque empezó la eliminatoria, estuvo en los tres primeros partidos, pero aquí no le estamos haciendo campaña a nadie”.

David Guzmán no volvió a ser convocado. (Vadim Ghirda/AP)

“Nosotros no metemos a un jugador a Qatar 2022, para eso hay un técnico de la Selección Nacional, él hace su lista de 26. Pero nosotros no metemos a nadie en el avión... ¿Tuma?”, le preguntó a Gilberto volviéndolo a ver. Tuma se murió de risa. “A mí no me vuelva a ver”.

