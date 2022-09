¿Por qué David Guzmán se ve mejor en esta versión de Saprissa?

¿Qué ha hecho David Guzmán para que su rendimiento con Saprissa sea muy superior al de otros torneos y, además, dejar de ganarse amarillas y rojas a lo loco?

Pues hay algunos elementos que son claves para que el contención hoy se vea tan diferente.

El volante tuvo un rendimiento sobresaliente en el clásico contra Alajuelense, el domingo pasado: puso la asistencia del gol a Javon East, cortó juego y tuvo mucha claridad con la bola en los pies.

David Guzmán fue de los mejores jugadores. (JOHN DURAN)

Parece otro Guzmán, ¿qué ha ocurrido?

Primero, la competencia que le metió Youstin Salas, aunque al final el fichaje terminara jugando como lateral derecho y lo ha hecho tan bien que Saprissa anunció, este lunes, que mandó a Wálter Cortés a préstamo con Guanacasteca.

Salas llegó al Monstruo como contención y banqueó a Guzmán, pero como la banda derecha era un colador, Jeaustin Campos puso a Salas en ese sector y le volvió a quedar el campo a Guzmán.

“Salas le puso competencia a David y ahora que juega en la derecha, Jeaustin lo volvió a poner allí y lo aprovechó. Ahora es un jugador más equilibrado entre recuperación, con mejor defensa y con mejor ataque y está más maduro”, dijo Miguel Calderón, periodista de Canal 7 que cubre Saprissa.

Exárbitro Berny Ulloa: “Lo de David Guzmán era roja directa”

Otro elemento que ayuda al contención morado es el poder ejecutar sus funciones sin asumir roles que no le competen, como lo afirma el exjugador de Saprissa, Guillermo Guardia.

Estas acciones eran antes comunes en David. Por esta accion ni siquiera fue expulsado. (Captura FUTV)

“Cuando David juega creyendo que es un 10, se desubica de posición, queda mal parado y llega tarde a las marcas y por eso cometía tantas faltas. Jeaustin atacó ese problema y le indicó que juegue sencillo, corte y pase”.

3 tarjetas amarillas lleva David Guzmán en el torneo, ninguna roja

Además, la solidez del equipo hace que los morados no sufran tantas pérdidas de balón en zonas de riesgo, algo que ponía a sudar a los volantes, sobre todo a los de recuperación.

El periodista de teletica.com, Daniel Jiménez, explicó que todo cambió gracias al técnico Campos.

“Ahora los delanteros son los primeros marcadores, pueden decir que Jeaustin tiene mejor planilla que aquel Saprissa o aquel otro, tal vez sí, pero también es mejor entrenador. Hace que David pase inadvertido, corta y pasa. Así debe ser”, comentó.

Además, Guzmán ha mostrado un mejor comportamiento dentro de la cancha, ya que no reclama tanto como antes. Él mismo había manifestado que quería cambiar.

David Guzmán reconoció que comete faltas tontas y quiere cambiar para el presente torneo

“Soy futbolista y no quiero cometer faltas tontas, que las hago, quiero cambiar, mejorar siempre, si lo analizamos más a fondo, tenemos que ver cuál es la posición en la que vamos a jugar.

“Si puedo jugar de mixto, no voy a hacer un solo foul (falta), cuando me toca de cinco, me tocará, tengo a (Marvin) Angulo, Mariano (Torres), que son jugadores de mucho toque y no van a hacer foul, nos toca a nosotros el juego sucio”, había comentado el 19 de julio.

Calderón, de Teletica, le reconoció que cumplió esa promesa que hizo.

“Ha mejorado en eso, solo tiene tres tarjetas amarillas, la última fue en el clásico cuando detuvo a Jossimar Alcócer, pero fue algo futbolístico”, dijo Calderón.

David Gómez, aficionado morado, dice que por dicha dejó la alegadera que le daba.

“Para mí Guzmán fue el mejor jugador en el clásico. Hizo un gran partido y ya no discute con el silbatero. Para mí está haciendo un gran torneo, esperemos que no vuelva a ser el Guzmán de otras veces”.