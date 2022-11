Expertos desnudan las siete razones que provocaron la catástrofe de Costa Rica

La tremenda, humillante, dolorosa y decepcionante paliza que la Selección de España le endosó a Costa Rica, por un 7 a 0, tiene razones sustanciales que fueron analizadas por expertos en la materia.

España bailó a Costa Rica, la dominó, la hizo como quiso, le metió siete goles y le recetó una dosis de ubicatex para volverlos a la realidad: no estamos para ser campeones del mundo.

Costa Rica fue vapuleada de forma despiadada por España. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

1

La mala eliminatoria. Costa Rica ocupó el cuarto lugar de la eliminatoria mundialista superando a Panamá en la recta final y luego ganando el repechaje a Nueva Zelanda. Esa forma de llegar al Mundial tenía que tener consecuencias.

7 a 0... ¡Ya dejen de decir que seremos campeones del mundo!

“Nosotros clasificamos porque Panamá no nos liquidó aquí, porque Canadá no nos liquidó. No hicimos una buena eliminatoria y eso tenemos que tenerlo claro”, expresó el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos “el Zorro” Hernández.

La comentarista Jackeline Álvarez coincide en ese punto con Hernández. ‘Hay que ver cómo clasificamos, hicimos una mala eliminatoria y eso se refleja”.

2

Keylor Navas. Uno de los puntos fundamentales de la Tricolor y de los pocos puntos en los que no se puede hacer nada es el nivel del portero . Sin duda, es el mejor guardameta que tenemos, pero se le notó la falta de ritmo de competencia, luego de seis meses sin jugar con el PSG.

“No vimos el mismo Keylor de siempre, pese a que no tuvo culpa en ningún gol, no lo vimos seguro. Pero es que también, ¿qué es lo más fuerte de Costa Rica?, la defensa y hoy no anduvo, la desnudaron por completo con movimientos simples que a nivel mundial hacen todos los equipos”, dijo el Zorro.

Luis Enrique parece pedirle perdón a Joel Campbell. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Jacky también cree que la falta de competencia del portero pasó factura.

“Es nuestro máximo exponente, pero es un ser humano, no es un robot, le pasa la factura no jugar, hoy lo pudimos ver, junto con Bryan Oviedo, otro sin ritmo”.

3

La disciplina. Hay aspectos que en una Selección no se pueden permitir y con la Tricolor se han dado en los últimos dos mundiales.

“Hacer una cena familiar (el día antes del partido) no está permitido, lo sé, fui seleccionada. Eso es disciplina y allí están los resultados, por eso a muchos no les gusta cuando mencionamos a Jorge Luis Pinto”, expresó Jacky.

Keylor Navas, Bryan Oviedo y Óscar Duarte compartieron con sus familias antes del debut de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar. (Instagram Andrea Salas)

Costa Rica se suma a la triste lista de selecciones que han recibido goleadas históricas en los Mundiales

4

Un discurso positivo pero poco realista, pues los jugadores dijeron que querían ser campeones del mundo. Jackie lo había comentado en Fútbol Al Día, eso no se debe decir.

Algunos jugadores claramente no están en su mejor nivel. (JAVIER SORIANO/AFP)

“No podemos andar diciendo que somos superiores, que vamos a salir campeones. Una cosa es ser positivos pero con realidad”.

El Zorro dijo al respecto. “Usted puede decir que quiere ser campeón del mundo, de su boca para afuera puede decirlo y es bueno pensar en grande, pero tiene que demostrarlo. Si usted llega al partido y no lo demuestra de nada vale”.

5

Falta de actitud. Si de algo estábamos orgullosos era del coraje de la Tricolor. Muchos partidos se sacaron con hormonas y no con fútbol, pero ante España no salió nada.

Kendall Waston lo reconoció. “A veces, cuando no se encuentra uno un buen partido, hay que sacar otras cosas, ojalá puedan salir a flote en el siguiente partido”, dijo.

El colmo fue ver a Luis Fernando Suárez muerto de risa cuando nos clavaron el sexto gol, en vez de estar gesticulando y muriéndose del colerón, como corresponde a un técnico de carácter.

Medios españoles celebran la humillación a Costa Rica en Qatar

“Si yo fuera la presidenta de Fedefutbol y veo eso, que se ríe con el asistente, los dos van para afuera, se tienen que ir, es una falta de respeto. Es increíble la falta de carácter del entrenador, que tras de eso lo firman hasta el 2026″, dijo Álvarez.

Que duro. El festejo español lo vimos siete veces. (GLYN KIRK/AFP)

6

No están los mejores. El “Zorro” Hernández dice que a un Mundial tienen que ir los mejores y que la constante en este proceso ha sido llamar a jugadores sin ritmo, que no juegan en sus clubes y que no pasan su mejor momento. No dio nombres, pero dio a entender que faltaron algunos.

“No sé si con los que se quedaron sería diferente, no tengo una bola de cristal, pero arrastramos eso de que no están los mejores desde el inicio de la eliminatoria”.

7

Falta de fogueos. Costa Rica solo jugó contra una sub-23 de Nigeria, a la que se le ganó a duras penas 2 a 0.

Costa Rica ni puso las manos ante España. (JAVIER SORIANO/AFP)

“El culpable es el entrenador al que no le gustan, se me hace extraño porque esos partido de alto nivel desnudan lo errores de los equipos y hace que lleguen con buen nivel. Hemos planificado mal las cosas”, dijo Hernández.

Jackie añadió. “Por supuesto que eso afecta, jugamos contra una sub - 23 de Nigeria, ¡por favor! Y luego lo de Irak, que viajaron, que se quedaron ocho horas y todo ese despelote. Rodolfo Villalobos tiene que irse”.