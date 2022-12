¿Explotó la Fedefútbol? Federativos y jugadores estarían en contra de Rodolfo Villalobos

El fracaso en el Mundial de Qatar 2022 habría provocado que miembros de la Federación Costarricense de Fútbol, así como de la Selección, explotaran en contra de la labor del presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos.

La Teja conversó con dos personas que forman parte de la Fedefútbol, así como con dos familiares cercanos de jugadores que formaron parte de la Sele en Qatar.

La forma controladora como trabaja Villalobos, el hecho de que el agente del técnico Luis Fernando Suárez sea hermano del dueño de la empresa que organizó el fallido fogueo ante Irak, la supuesta división de “clases” que se da entre los jugadores y hasta el hecho de que al parecer los futbolistas sabían desde días antes que el partido contra Irak no se realizaría, son algunos de los temas que habrían provocado que se rompiera la relación con Villalobos.

Según una persona que trabaja con Villalobos, él sería una persona controladora, de las que no se le puede ir un solo detalle de las manos y quiere estar metido en todo, hasta en funciones que no le competen.

El fallido fogueo contra Irak es un ejemplo que refleja esa supuesta marcada gestión presidencialista que tiene la Fedefútbol y este habría sido el detonante de la explosión contra Villalobos.

Según una de las personas de la Fedefútbol con la que hablamos, antes de Irak, Costa Rica había negociado un partido contra una selección mundialista, que hubiera sido de mucho provecho, sería contra Ecuador, en España. Pero de un pronto a otro, el fogueo cambió y vino la posibilidad de realizar el campamento previo al Mundial en Abu Dabi, con todas las facilidades para concretar partidos.

Todo estaba listo, según su negociación, pero de pronto, otra vez ; el asunto cambió y se habló del fogueo en Irak y el campamento en Kuwait. Sin explicaciones, la decisión la tomó Villalobos sin consultar a nadie.

“A él no le gusta pedir consejos, no le gusta delegar funciones”, nos dijo una de las personas de la Fedefútbol.

Otro miembro de la Fedefútbol nos contó que don Rodolfo está todo el día en la Federación, mete las manos en la parte administrativa, en la parte legal, va a los entrenamientos, quiere el control del todo.

Exdirectivo destapa cómo Rodolfo Villalobos hace y deshace en la Fedefútbol

“No se toman decisiones conjuntas, está metido en todo. ¿Cuándo vio usted a Eduardo Li o a Hermes Navarro metido en un entrenamiento o en carambadas administrativas? Estamos decididos a que se tiene que hacer a un lado, ya es mucho el control”, nos dijo.

Pero además, habría decisiones que generaron dudas, como la relación de la Federación con la empresa Eurodata Sports, y de la cual, el representante del entrenador Luis Fernando Suárez, Ricardo Pachón, forma parte. Lo que podría provocar un conflicto de intereses a todas luces inconveniente.

Esta situación ya está siendo investigada por Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, quien advirtió que esta relación no era conveniente y no le hicieron caso.

Molestia de jugadores

Una de las fuentes consultadas que trabaja en la Fedefútbol aseguró que los futbolistas ya sabrían con anterioridad que el partido contra Irak no se iba a realizar y los hicieron viajar en vano. Pero no todos estaban enterados, según constatamos, algunos jugadores sí sabían y otros no.

El fogueo se jugaría el jueves 17 de noviembre y desde el domingo anterior, al parecer, los jugadores que no se realizaría por el problema que implica que sellen los pasaportes al entrar a Irak, aún así los hicieron viajar en bus a una de las fronteras más peligrosas del mundo, lo que provocó la molestia de los futbolistas.

La mancuerna

Según una de nuestras fuentes, Villalobos también se habría hecho aliado de los caudillos de la Selección para tomar decisiones. Ellos son jugadores que le son fieles a cambio de ese poder de influencia que ostentan en el equipo patrio.

Rodolfo Villalobos dice que tiene pruebas de que Irak incumplió con el acuerdo que tenían

Son cuatro los líderes que supuestamente manejan al equipo y que mediante un WhatssAp, reuniones presenciales estarían en constante comunicación con Villalobos.

Según una de nuestras fuentes, un capítulo se dio con el futbolista Ian Lawrence de Alajuelense, afectado de covid 19 y ya cuando estaba recuperado, se le ocurrió ir a una fiesta. La orden habría salido de uno de los capitanes del que nos reservamos el nombre, “no lo llame más, para que aprenda, para que deje de andar en fiestas”, habría sido el pedido de uno de los capitanes.

Rodolfo se habría enterado y no intervino, tampoco Luis Fernando Suárez, quien estaría involucrado en la argolla aunque con menos incidencia.

“Mi (parentesco con el jugador) me cuenta que hacen y deshacen, que mantienen la distancia. Que los europeos tienen estatus. Porque en el equipo hay clases sociales, los A, son los top, los B, son la mayoría, los C son los marginados, a los que no les dan pelota y no lo toman en cuenta y eso a vista y paciencia del señor”, dijo el papá de un seleccionado que habló con La Teja.

“No sé si a todos les van a dar premio, es raro porque un jugador se metió a la lista de último, no jugó un partido eliminatorio, Rodolfo lo mencionó en una entrevista y curiosamente él sí tuvo minutos, y otros ni debutaron en el Mundial. ¿Raro no? Uno piensa mal”, nos dijo otro familiar de un seleccionado que habló con La Teja.

Respuesta de Villalobos

Ante los hechos contados, La Teja le envió un cuestionario a Rodolfo Villalobos y esto fue lo que contestó.

1. ¿Es verdad que para el fallido partido en Irak, hicieron viajar a los jugadores en vano porque ellos ya sabían que no se iba a realizar el partido?

-El día de ayer remitimos un comunicado sobre la gira por Kuwait y el partido ante Irak y no nos estaremos refiriendo más al tema. No obstante ante una manifestación falsa debemos indicar que no es cierto que se sabía que no se iba a jugar ante Irak.

2. ¿Por qué un fogueo ante Ecuador en España fue descartado, si era ante una selección mundialista y en un país confiable, con muchas facilidades, hasta en el idioma?

3. ¿Por qué se eliminó el campamento en Abu Dabi, sin dar cuentas a nadie, era otro destino muy favorable, desde allí se podían contactar a selecciones nacionales para fogueos? Eso forma parte del tono presidencialista que dicen usted le da a su gestión, no consulta con nadie y toma las decisiones.

* En respuesta a la pregunta 2 y 3:

-Una vez que se consiguió la clasificación se iniciaron negociaciones con otras federaciones como posibilidades para realizar el campamento previo al Mundial, así como un fogueo, pero en el proceso a veces se dan una serie de circunstancias que no permiten finiquitar lo que se busca. Se concretó una opción y fue la que el Comité Ejecutivo de manera unánime aprobó por considerar que era la mejor desde el punto de vista deportivo, económico y por ventaja de aclimatación pensando en que nos encontraríamos en el mismo uso horario.

4. ¿Por qué no le gusta delegar funcione?, no es normal que un presidente llegue a las 8 de la mañana y se vaya a las 10 de la noche? ( y sin recibir paga como usted lo ha dicho)

-Me gustaría saber basándose en qué puede asegurar que no delegamos funciones en la FCRF. Disculpe, pero bajo suposiciones no podemos responder preguntas.

5. ¿Por qué no comunicó con más tiempo y de una forma transparente que la empresa del representante de Luis Fernando Suárez, Ricardo Pachó, forma parte de la empresa que organizó el partido contra Irak? . Para usted, ¿eso es correcto?

-Le reitero que el día de ayer remitimos un comunicado sobre la gira por Kuwait y el partido ante Irak y no nos estaremos refiriendo más al tema.

6. La relación suya con los caudillos de la selección es nociva a todas luces, dicen todos quienes nos hablaron. Esos jugadores, convocan, desconvocan, hacen alineaciones y todo bajo la pasividad suya. Un jugador, Ian Lawrence, por ejemplo, no volvió a ser convocado por orden expresa de uno de los capitanes y usted no hizo nada. ¿Cree que esas relaciones son correctas?

7. Esa relación nociva, también la tiene con el técnico de la Selección Nacional, haciendo que parezca más una relación de amigos que de jefe patrón. ¿No cree que debería guardar una distancia prudente para que haya independencia en la toma de decisiones de entrenador?

Respondiendo a su pregunta # 6 y 7:

-No podemos referirnos a chismes, sin conocer pruebas o en qué se basan para decir lo que usted indica.

¿Qué dice el comunicado de la Fedefútbol?

El famoso comunicado al que hace referencia Villalobos en sus respuestas dice lo siguiente:

“La Federación Costarricense de Fútbol, la Federación de Fútbol de Irak y Eurodata Sport, cuyo representante legal es Jairo Pachón, Agente FIFA autorizado, llegaron a un acuerdo amigable para poner fin a la situación generada por el partido amistoso que no se pudo realizar el pasado 17 de noviembre para salvaguardar la integridad y los pasaportes de la Selección.

“El contrato de finiquito y liberación de responsabilidades firmado por todas las partes da por finalizada la relación contractual y cierra la puerta a cualquier eventual reclamo adicional en el futuro de cualquiera de los firmantes.

“De acuerdo con este convenio de finiquito, la FCFR asumirá los gastos en que incurrió Irak durante el campamento de la Selección Mayor en Kuwait. Además, la FCRF devolverá el dinero correspondiente al pago por el partido que finalmente no se realizó. No existe ningún otro pago o daño que deba cancelar la FCRF.

“Este convenio de finiquito fue avalado por el Comité Ejecutivo de la Federación en una votación que terminó 8 a 2; debido a que no se contó con la presencia del señor Alexander Chacón, quien se encontraba de viaje y los únicos votos en contra fueron de Eladio Carranza y Víctor Rizo. Igualmente, el Comité Ejecutivo en pleno conocía quién era el representante de la empresa Eurodata con el cual se negoció”.

Personalidad estructurada

¿Por qué don Rodolfo actúa así? Le preguntamos a una sicóloga, María Esther Flores. Ella no conoce a don Rodolfo, pero habló generalidades sobre las personas controladoras.

“Son personalidades estructuradas, que se forman desde niños cuando los obligaron a tener el cuaderno perfecto o si hacían un dibujo, no se podían salir de los bordes y esa forma de ser la llevan para soportar la adversidad de la vida”, dijo.

(Video) Rodolfo Villalobos apareció: “Hoy nos señalan como los perdedores

“Son personas con estructuras sólidas, que creen que nada los va a hacer cambiar de opinión en las formas de hacer las cosas porque consideran que lo hacen de la mejor manera. Les cuesta delegar funciones, todo lo hacen ellos”

“Cuando se dan el permiso de delegar, por ejemplo, le dicen a alguien, hágame un informe y me lo tiene a las 6 de la tarde, pero faltando quince minutos, empieza a llamarlo y a preguntar, ¿ya lo tiene listo?”, añadió Esther.

A los jefes les gusta mucho esas personalidades en empleado rasos, sin poder, porque son excelentes trabajadores, muy ejecutivos dice María Esther, pero cuando tiene poder, muchas veces tienen problemas con los demás.

“Entran en conflicto con el entorno social y con las personas de la misma organización, el poder de alguna manera los lleva a un narcisismo exagerado que es cuando una persona necesita que las cosas se cumplan de la forma que él quiere, por las buenas o por las malas”, añadió.

Y los conflictos están desde hace rato. Ya hay bandos opositores y La Teja sabe que se están generando alianzas políticas, según nos confirman las fuentes, en el seno de la Fedefutbol para sacar a Rodolfo del poder. ¿Podrán esta vez?